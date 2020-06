Son los últimos días de los futbolistas de la Liga 1 en casa. Según el cronograma, la próxima semana retornan los entrenamientos y Aldo Corzo se alista para ese retorno con muchos cambios apurados. La “nueva normalidad” en la U está acompañada de la salida del técnico Gregorio Pérez. En medio de tantos vaivenes administrativos, el lateral derecho de la selección quiere transmitir tranquilidad en medio del caos. El recurso humano principal del club, sus jugadores, se mantiene decidido y con la convicción de cumplir contratos. Corzo, uno de los líderes, espera que no se resienta el tema deportivo, pero no driblea al momento de hacer un balance del paso de Gregorio Pérez en la U. En este entrevista también hay un mensaje al maestro con cariño.

— ¿Cómo han manejado los entrenamientos en casa en estos casi tres meses?

El profesor Daniel Curbelo, ex preparador físico, nos ayudó siempre con el tema de las rutinas en casa. Igual, en este contexto de la cuarentena, cada uno ha tenido que trabajar como ha podido en casa. El físico es fundamental, el tema del peso también que a mí a veces me cuesta, pero me he logrado mantener en estos meses. De todos modos, la preparación para volver a jugar será gradual y podremos llegar en las mejores condiciones.

— ¿El plantel ya se encuentra recuperado después de tantos cambios?

El plantel está bien y está unido. Hemos resuelto temas en conjunto. Con Nelinho (Quina), Alejandro (Hohberg), José (Carvallo) y el ‘Chiquitín’ (Quintero) hemos tomado decisiones con el respaldo del grupo. El equipo jamás se partió. Tratamos de llegar a acuerdo entre todos, ya pudimos conciliar con la administración. Solo estamos a la espera de poder volver a entrenar.

— ¿Intentaron convencer a Gregorio Pérez para que vuelva a Lima?

Hablamos varias veces y yo le dije que queríamos que regrese. Pero también hemos sido conscientes de su vulnerabilidad. La administración nos explicó hace poco los asuntos vinculados a su salud.

— ¿Cuál sería tu balance del paso de Pérez en Universitario?

Es un muy buen balance, nos enseñó mucho el poco tiempo que estuvimos juntos. Más que sus lecciones como entrenador, el profesor nos enseñó sobre todo el don de ser buenas personas. Ser sincero, ser directo. Sabe manejar los momentos, sabe manejar los grupos y tiene la cualidad de leer bien los partidos. Lo que más rescatamos como jugadores, fue el don que nos dejó como persona.

— ¿Y los jugadores uruguayos que se fueron a Montevideo volverán?

Hemos conversado con Luis (Urruti), con Federico (Alonso), ya están más tranquilos luego de los acuerdos que se tomaron y esperemos que regresen.

— ¿Cuánto afectan estos vaivenes administrativas que vive el club?

Los temas externos siempre serán complicados, pero honestamente hemos hecho todo lo posible para que no nos afecte en lo deportivo. Hemos preferido aislarnos de esos temas de pagos y logísticos.

— ¿La para del torneo los agarra en su mejor momento?

De hecho, habíamos ganado un Clásico que nos daba viada para pelear el torneo. Pero esto de la pandemia fue una circunstancia especial que debemos asumir. Lo importante para recuperarnos y retomar el ritmo es mantenernos enfocados y fuertes como grupo.

— ¿Te has juntado mucho con el comando técnico de la selección?

Sí, hemos tenido varias conversaciones, pero precisamente quienes organizan las reuniones o videollamadas son el coaching Juanchi (Cominges) y el psicólogo (Giacomo Scerpella). Ellos han desarrollado muchas dinámicas para que el grupo interactúe. A mí personalmente me motiva ese contacto e interés.

Aldo Corzo mantiene una excelente relación con Luis Advíncula, a pesar que ambos disputan un puesto en la selección. (Foto: GEC)

— ¿Estarías de acuerdo con que la selección se organice un microciclo con jugadores del fútbol local en Videna?

Claro, faltan solo tres meses para el inicio de las Eliminatorias. Es una buena iniciativa que el profesor Ricardo tome esas precauciones.

— ¿Te consideras un referente de la selección?

Lo que puedo decir es que nadie tiene un lugar asegurado en la próxima Eliminatoria. Hay muchos jugadores que somos contemporáneos en la selección y que tenemos la experiencia, pero para ser referentes aún veo en la selección futbolistas con un recorrido más importante.

— ¿Mantienes la expectativa para poder jugar en el extranjero?

Nunca voy a perder la fe con eso, aunque es muy complicado todo ahora con esto de la pandemia.

Aldo Corzo se unió en estos meses a la campaña Copa 20+ Uniforia de Adidas. (Foto: Adidas)

— ¿Te has unido a la campaña de reciclaje de Adidas en estos días de cuarentena?

Así es, la campaña que ha hecho Adidas con esto de reciclar plástico en los zapatos es una idea fabulosa y única. Con estos implementos no hay pierde, soy un jugador rústico de la marca (se ríe) y este implemento tiene como ventaja también es que no sientes mucho correr en pista, que es algo que se hace mucho en estos días.

— ¿Te molestó que Jefferson Farfán te calificara como jugador “tosco”?

Lo tomé como una broma, pero en el fútbol de alta competencia no solo es importante la técnica sino también la técnica y que conozcas tus limitaciones. Si eres inteligente, hay muchas posibilidades que saques buenos resultados. Pero todo bien con Jefferson, nos matamos de risa cada vez que hablamos.

VIDEO RELACIONADO

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol (Instagram)