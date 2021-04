Tras iniciar la temporada 2021 de la Liga 1 con un empate con Melgar y una derrota ante Cantolao, Universitario debe mostrar otra cara si quiere ser protagonista, reconoció este domingo Armando Alfageme, quien considera que el equipo crema debe recordar su mejor versión del 2020 para empezar a levantarse.

“No estamos haciendo lo que hacíamos el año pasado, que era presionar, tener más manejo de pelota y hemos tratado de corregir los errores. En estos dos partidos no hemos plasmado lo que habitualmente Ángel (Comizzo) nos pide, hemos estado jugando mucho al pelotazo y no es la forma en que nosotros vemos el fútbol”, señaló el mediocampista en diálogo con Gol Perú.

La tarea es ganar ánimo con una victoria lo más pronto posible, tomando en cuenta que el final de la Fase 1 no está lejos, dejó claro el volante merengue.

“Estamos en el equipo más grande del Perú y uno puede comenzar perdiendo, pero la actitud nunca la debe dejar”, enfatizó. “Nos hemos quedado la mayoría del equipo del año pasado. Hemos tenido tiempo para poder trabajar, pero pienso que falta mucho más para jugar como queremos”, añadió.

“Sabemos lo importante que son las 7 fechas que nos quedan, es un torneo corto y queda mejorar, tenemos que empezar a sumar los puntos que queremos”, afirmó Alfageme, que ahora tiene entre ceja y ceja a Municipal, rival de Universitario para el jueves 15 de abril por la cuarta jornada de la Fase 1 de la Liga 1.