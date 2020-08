Sí, Universitario fue “un cuadro copero, guapo y elegante” en los años 60 y 70, cuando era capaz de remontar marcadores adversos y de celebrar triunfos en plazas difíciles como Argentina, Uruguay y Brasil, y también en sueño patrio. La última exhibición de esa mítica garra crema en la Copa Libertadores se produjo en 1979, cuando aplastó 6-3 a Alianza Lima, en Matute.

Ganar un clásico siempre es especial. Golear mucho mejor. Y más aún si es por un torneo internacional. Aquel 24 de febrero, la ‘U' logró una espectacular victoria, que sin duda fue una de las victorias más festejadas en sus 96 años de vida institucional.

Lamentablemente, no existen videos de aquel partido. Pero están las imágenes, y aquí ofrecemos algunas inéditas fotos de nuestro archivo histórico.

El equipo crema que pisó el suelo de Matute. (Foto: Archivo PrensMart)

CLÁSICO DAVID VS. GOLIAT

El bicampeón Alianza era el gran favorito. No solo por tener en sus filas a seis mundialistas de Argentina 78 -Teófilo Cubillas, César Cueto, Guillermo La Rosa, Jaime Duarte, Roberto Rojas y Juan Cáceres-, sino porque no había perdido en los anteriores siete clásicos. Es más, en diciembre de 1977 le propinó una brutal paliza al ‘compadre’ en Matute: 6 a 1.

La ‘U', que solo tenía a un mundialista -Germán Leguía-, contaba con un plantel sin estrellas y con poca experiencia. Por ejemplo, Hugo Gastulo, Enrique Mendoza, César Adriazola, Freddy Cañamero, David Zuloaga y Carlos Palacios debutaron esa tarde en un torneo internacional.

(Foto: Archivo PrensMart)

El súper clásico copero se disputó con un ambiente ideal: tribunas repletas y mucho sol. Apenas al minuto de juego, Alianza ya festejaba. Un tiro libre de Cueto pegó en Adriazola y se incrustó en las redes. Parecía el inicio de una tarde tranquila para el dueño de casa. Pero los cremas no bajaron la guardia.

A los 20′ llegó el empate, también con balón detenido. Adriazola lanzó el tiro libre y Ernesto Neyra hizo un lujo: amagó ir hacia la pelota, pero no la tocó y ese movimiento engañó a los rivales. Así, Zuloaga, sin marca, no tuvo problemas para vencer a ‘Caico’ Gonzales Ganoza. Cinco minutos después, otro tiro libre movió el marcador. Adriazola se ‘vengó’ de Cueto, pues su ‘balazo’ impactó en el ‘Poeta’ para desatar el nuevo festejo de la ‘U'.

El ‘Nene’ Cubillas y Cueto tuvieron la pelota, pero, la defensa crema, liderada por el veterano Fernando ‘Gato’ Cuéllar, se cerró con todo. Los punteros Huapaya y Ravello fueron anulados y Guillermo La Rosa naufragó sin poder entrar en acción.

(Foto: Archivo PrensMart)

TRIDENTE CREMA

El DT Roberto Scarone apostó por tres ‘nueves’ en el ataque y su arriesgada propuesta le funcionó a las mil maravillas en el segundo tiempo. Ernesto Neyra, Juan José Oré y Alejandro Luces fueron una pesadilla para los grones.

“Los tres éramos centrodelanteros. ¿Cómo nos acomodamos? Yo empecé como ‘9′, pero luego rotábamos. Creo que eso terminó confundiendo a los aliancistas, que perdían las marcas con facilidad. Además, Leguía y Zuloaga tenían buen pie, y eso facilitó las cosas”, recuerda ‘Jota Jota’ Oré.

La ‘U' volvió a golpear apenas a los tres minutos del complemento. A Luces le tocó pisar el área y de cabeza derrotó a Juan ‘Papelito’ Cáceres, quien había ingresado para reemplazar al lesionado ‘Caíco’. Seis minutos después, Juan Illescas descontó, pero casi de inmediato el camanejo ‘Chivo’ Neyra puso el 4-2. Jaime Duarte jugó como central y le costó acomodarse junto a Salvador Salguero.

(Foto: Archivo PrensMart)

¿Y Cubillas? ¿Y Cueto? El ‘Nene’ -quien después de ese partido emigró al Strikers de EE.UU.- desapareció por completo y el ‘Poeta’ no encontraba respuestas entre sus compañeros. A Arturo Vargas le quedó inmensa la tarea de reemplazar a José Velásquez, quien había emigrado al DIM de Colombia.





EL TOQUE DEL ’10′

“Al inicio, yo veía a Cubillas y Cueto y no sabía si marcarlos o pedirle autógrafos. Luego nos echamos a jugar y llegaron los goles”, nos dijo Germán Leguía, gran figura de aquel cuadro crema, que fiel, a su estilo, regaló lujos y algún ‘túnel’. “Yo jugué en el Mundial de 1978 como zaguero, pero ese no era mi puesto. Cuando debuté con la ‘U', ante Aurich, arranqué en la defensa, pero luego el ‘profe’ Scarone me puso de ‘6′, luego ‘8′ y en la Copa lo hizo como ’10′. Goleamos al favorito Alianza en Matute e hicimos una buena campaña”, agregó el popular ‘Cocoliche’.

La ‘U' impuso su mejor despliegue físico. Y también técnico, porque Leguía y Zuloaga tenían espacios para ‘conversar’ con el balón a ras del suelo, bien secundados por Cañamero. Los laterales Gastulo y Adriazola se proyectaban con peligro y aumentaban el volumen ofensivo.

(Foto: Archivo PrensMart)

(Foto: Archivo PrensMart)

Las tribunas de Matute ardían en el verano limeño. Y los hinchas grones mostraban su furia por el inesperado rumbo de las acciones. Desde la tribuna sur, un grupo de desadaptados lanzó proyectiles al portero Eusebio Acasuzo. “Me tiraron de todo, botellas de vidrio y hasta un perno que me impactó en la cabeza, lo que me dejó medio mareado. Le reclamé al juez (Edison Pérez), pero él me dijo que nada podía hacer y que siga el juego. Así es difícil concentrarse en el partido. Pero lo principal es que ganamos”, recordó el ‘Chevo’, quien se cobró una revancha: en 1977, él atajó en la derrota 6-1 en Matute.

SHOW DE GOLES

A los 26 minutos, Oré anotó el quinto gol crema con una espectacular ‘tijera’ que puso el balón arriba, al ángulo, inatajable. “Tuve un buen año: En 1979 salí goleador de la Copa Libertadores, me convocaron a la selección y luego me contrató el Panathinaikos de Grecia”, señaló el técnico que clasificó al Perú al Mundial Sub 17 en 2007.

Hubo tiempo para más goles. Guillermo La Rosa anotó el tercero para Alianza, pero en el minuto final, Percy Vílchez fue derribado en el área por ‘Papelito’: Penal y anotación de Adriazola para el increíble 6-3.

(Foto: Archivo PrensMart)

(Foto: Archivo PrensMart)

“Estoy contento, sí… pero también preocupado porque nos hicieron tres goles. Tenemos que corregir esos defectos si queremos avanzar en la Copa”, declaró Roberto Scarone, experimentado técnico uruguayo que llegó a la ‘U’ a la final de la Libertadores de 1972.

“La ‘U' fue mejor. Pero la derrota no es una catástrofe. Esto recién empieza”, dijo Juan José Tan, quien debutó esa tarde con el buzo aliancista.

Así arrancaron los equipos peruanos su participación en el grupo 2 de la Copa Libertadores de 1979. El campeón Alianza ofreció una campaña para el olvido y no sumó puntos. La ‘U’ logró cuatro triunfos (incluyendo la victoria ante Palmeiras en Sao Paulo) y peleó hasta la última fecha, pero quedó segundo, detrás de Guaraní de Brasil. Tuvieron que pasar 14 años para que los cremas vuelvan a ganar cuatro partidos en la Libertadores (ante Cristal, los débiles Caracas FC y Minervén de Venezuela y Barcelona de Ecuador) y desde entonces, no ha vuelto a tener tal ‘cosecha’ de triunfos. ¿Volverá alguna vez la ‘U’ a ser ese cuadro copero, guapo y elegante de los años 60 y 70?

COPA LIBERTADORES

1979 ALIANZA - 3 UNIVERSITARIO -

6

Alineaciones José Gonzales Ganoza

Moisés Palacios

Jaime Duarte

Salvador Salguero

Roberto Rojas

Arturo Vargas

César Cueto

Teófilo Cubillas

William Huapaya

Guillermo La Rosa

Freddy Ravello Eusebio Acasuzo

Hugo Gastulo

Enrique Mendoza

Fernando Cuéllar

César Adriazola

José Cañamero

David Zuolaga

Germán Leguía

Alejandro Luces

Juan José Oré

Ernesto Neyra Técnico: Juan José Tan Roberto Scarone Goles: Cueto (1’), Illescas (53’) y La Rosa (86’) Zuloaga (20’), Adriazola (25’, 89’), Luces (48’) Neyra (55’), Oré (70’). Cambios: Juan Cáceres por Gonzales Ganoza Juan Illescas por Huapaya Percy Vílchez por Neyra

Carlos Palacios por Luces Estadio: Alejandro Villanueva (Matute). Árbitro: Edinson Pérez

