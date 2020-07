Universitario de Deportes se prepara en el club Árabe Palestino de cara al regreso de la Liga 1 con el mejor ánimo, aunque sus jugadores reciban golpe tras golpe. José Carvallo, capitán y arquero titular de los cremas, habló sobre la situación del equipo tras una serie de inconvenientes extrafutbolísticos antes del reinicio del Torneo Apertura.

A través de una entrevista con RPP, el portero nacional aseguró que los integrantes del plantel merengue no han cobrado salarios del mes de junio, una molestia que se suma a la imposibilidad de entrenar en Campo Mar y la resta de un punto al club por incumplimiento de otros pagos.

“Habíamos llegado a un acuerdo con la administración para la reducción de sueldos por parte de los jugadores y del cuerpo técnico. Si bien estábamos al día, este mes de junio se han atrasado”, señaló el futbolista este jueves en ‘Fútbol como Cancha’.

“Estoy sorprendido por la quita del punto y mortificado por no poder entrenar en Campo Mar. Estamos entrenando de la mejor manera, con todas las ganas de pelear el torneo, poder campeonar porque hay un buen plantel, pero este tipo de situaciones a uno le choca. No queda otra que seguir entrenando. Lastimosamente estos temas administrativos, legales y judiciales no están ayudando a la ‘U'”, agregó en la comunicación.

Carvallo reaccionó así luego que la Comisión de Licencias de la FPF decidiera sancionar a Universitario con la resta de un punto en la antesala de la reanudación del Torneo Apertura. La institución además tendrá que pagar 0.5 UIT por no cumplir con el pago de criterios establecidos en el Reglamento de la Liga 1. Esto cambia los planes de los cremas y afecta la tranquilidad de sus futbolistas.

“Venimos entrenando muy bien en estos días que empezó el entrenamiento y sabemos que no entrenar en Camp Mar no es lo ideal y si te restan un punto... Teníamos la chance de ser punteros si ganábamos el partido ante Cantolao y ahora ya no. Son situaciones que incomodan”, señaló el guardamenta.

