Universitario de Deportes vuelve a vivir momentos extremos. El plantel de jugadores dejó de entrenar por un acumulado de dos meses sin recibir sus salarios. Además, la nueva administradora Sonia Alva presentará hoy el nuevo plan de reestructuración del club merengue ante la Junta de Acreedores. No son días felices, el querido equipo Universitario pasa días de exámenes parciales y finales.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Presidente del Fondo Blanquiazul explica por qué pedirán los puntos del partido de Binacional

Si a toda esta crisis le sumamos los desmanes provocados por los hinchas el último viernes, en la previa del partido Universitario-Cantolao, que tuvo como consecuencia la suspensión de la Liga 1; pues la situación vuelve a golpear al equipo en el ámbito económico, institucional y moral.

El administrador saliente, Carlos Moreno, se despidió de sus funciones dejando un desencuentro con el plantel de jugadores ante el incumplimiento de los pagos. Hoy, ni siquiera la parte deportiva del cuadro crema se aísla de los problemas. Juan Carlos Oblitas, ex jugador y técnico merengue, no quiso escaparse del análisis de este mal rato.

Merengues han decidido no entrenar mientras no les propongan una solución por los dos meses que les deben.

Mario Vargas Llosa es otro hincha de la U confeso y que hasta ha agitado la bandera crema en el estadio Monumental. Una de sus obras imprescindibles, “Conversación en la Catedral”, nos presenta a un personaje inolvidable como “Varguitas” con una pregunta de alcance eterno: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. Quisimos hacer homenaje a esta interrogante abierta y planteársela a Oblitas. Este es su diagnóstico.

-Juan Carlos, ¿en qué momento se “jodió” la U?

La ‘U’ se jodió hace mucho tiempo, no es un tema de ahora. Esto comenzó cuando un grupo de socios manejaba al club hace unos años y, de repente, comenzaron a aparecer las deudas. Y nadie entendía por qué el equipo debía tanto. Allí comenzó la administración a través de los acreedores, y entre estos acreedores se han generado bandos que todo el mundo conoce. Pasan los años y la ‘U’ no puede salir de eso. La única solución es que la próxima administración que venga se olvide de Gremco y de la Sunat. Que los problemas judiciales los vea el Poder Judicial, que la administración solo se dedique a la parte deportiva y operativa. Eso es lo mínimo que pide un hincha promedio. Que todo lo pendiente lo vea el Poder Judicial, pero que ya no involucren más a la ‘U’ en todo esto. Es penoso y de nunca acabar.

-Pero la administración no se puede desmarcar de los acreedores. Ellos son quienes la traen...

Por supuesto, sin embargo en algún momento tiene que haber un desprendimiento de una de las partes, sobre todo del acreedor mayor (Gremco). Que la administración que venga no se limite a hacer lo que ellos quieren, sino que trabaje por el bien del club. Si los acreedores quieren matarse, que se maten en el Poder Judicial o en Indecopi. No olvidemos que Indecopi cumple los mandatos del Poder Judicial, a veces perdemos de vista ese detalle importante.

-¿Es posible hablar de desprendimiento en Universitario con este contexto?

Quizá soy iluso, pero esto lo he conversado con gente cercana de la ‘U’ y les digo que esa es la única manera para salir de esta tremenda crisis. El club tiene activos hasta por gusto y ya decidir si se venden o no, tendrá que evaluarlo gente que en realidad domine estos temas. Yo no entiendo al cien por ciento muy bien eso.

-¿Tú viste llegar esa crisis cuando a inicios de los noventa te fuiste a Sporting Cristal luego de haber campeonado con la ‘U'?

No, en ese momento todavía había dirigentes con capacidad, que a nosotros nos trataba de la mejor manera y en todo momento. Esta crisis ha venido algunos años después, sobre todo cuando la deuda se fue inflando. Ahora es un callejón sin salida.

-¿Coincides en que parte de la crisis de la ‘U’ fue por inflar presupuestos para competir con aquel Sporting Cristal, poderoso económicamente, de los noventa?

Pero no solo fue eso, aunque sí creo que algo de relación con lo que mencionas hubo. Muchos presupuestos que elaboraron en Universitario por esos años noventa fueron irreales. Y después de treinta años se están sufriendo las consecuencias.

-¿Crees que en la ‘U’ faltan liderazgos fuertes para concientizar a sus hinchas? Sobre todo... después de esta paralización de la Liga 1 por las inconductas, afuera del Nacional, el último viernes.

Pero no te olvides que esos fueron los inicios de esos comportamientos. Para combatir esas inconductas se necesita un liderazgo fuerte para rectificar todos. Y han sido años que eso no ha pasado.





VIDEO RELACIONADO

Universitario de Deportes en crisis pese a cambio de administración