Conforme a los criterios de Saber más

Dicen que asegurar los goles siempre conducirá al éxito futbolístico. Universitario de Deportes volvió a disputar una final nacional y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 tras siete años. Esto, en gran parte, por el aporte ofensivo que le dieron el uruguayo Jonathan dos Santos y el volante Alejandro Hohberg. Entre ambos anotaron 25 de los 52 que consiguió el club crema durante el año pasado. Ninguno continuará en esta temporada.

Es por eso que la administración estudiantil contrató a Alex Valera, delantero de Llacuabamba y que fue la revelación del torneo pasado (ganador de los premios Deporte Total). También “repatrió” a Anthony Osorio, quien jugó en Binacional, y renovó con Alexander Succar, quien apenas consiguió tres conquistas en el 2020. Igual el ‘9′ titular vendría del exterior, por lo que se está hilando fino para no fallar en la contratación más importante de cara a lo que se viene. Universitario no tiene un goleador absoluto del torneo desde 2013 y en este especial te queremos recordar a los artilleros locales más exitosos de los últimos 20 años con la camiseta crema.

2) RAÚL RUIDÍAZ (80 goles)

En la temporada 2013, Raúl Ruidiaz anotó 21 goles, el mejor registro de su carrera.

La ‘Pulga’ debutó en el 2009 bajo la conducción de Juan Reynoso. Desde esa fecha, Raúl Ruidíaz salió goleador de los cremas en tres años consecutivos (2013, 2014 y 2015). En el 2013, además, fue el máximo artillero y salió campeón nacional. En el 2016 emigró al fútbol mexicano tras un excelente Apertura con la ‘U’, que lo llevó a ser considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana que disputó la Copa América Centenario y luego trascender en el Morelia del país azteca. Metió 80 goles con los cremas.

AÑO GOLES 2009 3 2010 7 2011 7 2013 21 (goleador crema y artillero del torneo) 2014 19 (goleador crema) 2015 13 (goleador crema) 2016 10

2) PIERO ALVA (62 goles)

Piero Alva fue clave para que la 'U' gane el título nacional 2009. FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO

La marca del ‘Zorro’. Piero Alva debutó con la ‘U’ en 1998 y fue parte del equipo que logró el único tricampeonato en la historia del club. En este siglo salió campeón nacional en 2009, tras vencer en dos finales a Alianza Lima. Incluso anotó el gol triunfal en Matute, tras una espectacular tijera. Muchas veces fue resistido por la hinchada, pero en la cancha siempre lo dejó todo. A tal punto de salir tres veces artillero crema (2005, 2006 y 2010). Metió 62 goles con la ‘U’ en este milenio.

AÑO GOLES 2004 7 2005 12 (goleador crema) 2006 18 (goleador crema) 2007 2 2009 7 2010 14 (goleador crema) 2011 2

3) JOHAN FANO (31 goles)

Johan Fano tuvo dos etapas en Universitario.

Siempre cumplidor. Johan Fano llegó a la ‘U’ en el 2007 tras un gran paso por Bolognesi de Tacna y otro no muy bueno en Alianza Lima. El ‘Gavilán’ respondió a las expectativas y, en su primera experiencia con los cremas, salió goleador nacional en esa temporada. Al año siguiente no siguió en el plantel porque el DT Ricardo Gareca prefirió a Roberto ‘Malingas’ Jiménez. Sin embargo, tuvo revancha en el 2011. Universitario no tuvo un buen año, pero Fano anotó tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Siempre que se puso la camiseta crema, fue goleador. Metió 31 goles en dos temporadas.

AÑO GOLES 2007 19 (goleador crema y del campeonato) 2011 12

4) PAUL COMINGES (30 goles)

Paul Cominges anotó su primer gol con la 'U' en 1994. (Foto: GEC/Internet)

Paul Cominges nunca ocultó su hinchaje por Universitario. Siempre que fue requerido, el ‘Increíble’ siempre dijo presente. En el 2002 reforzó el plantel crema en el Clausura, tras la salida de algunas piezas claves como ‘Chemo’ del Solar, Martín Vilallonga y el técnico Ángel Cappa. Un año después, ya afianzado en el equipo, fue goleador de los cremas en el torneo local y la Libertadores. Su última etapa fue en el 2006. Pese a que cuando le daban la chance hacía goles, nunca lo afianzaron como titular. Anotó 30 goles con la ‘U’.

AÑO GOLES 2002 7 2003 17 (goleador crema) 2006 6

5) ALEJANDRO HOHBERG (25 goles)

Alejandro Hohberg llegó a la 'U' tras jugar en Alianza Lima. (Foto: GEC / Liga 1)

Aunque no es delantero, Alejandro Hohberg fue el último artillero nacional que tuvo Universitario de Deportes. Tanto en 2019 como en el 2020 salió máximo goleador crema. El volante no solo contribuía con anotaciones, sino también con asistencias. Tuvo un bajón en la Fase 2 del año paso y tampoco trascendió en las finales, lo que generó el fastidio del hincha crema. El ‘Enano’, por mutuo acuerdo con la directiva de la ‘U’, resolvió su contrato y fue fichado por el campeón Sporting Cristal. Se podrá decir mucho de Hohberg, pero en la cancha siempre estuvo en el nivel. Hizo 25 goles con los cremas.

AÑO GOLES 2019 12 (goleador crema) 2020 13 (goleador crema)

6) GIANFRANCO LABARTHE (24 goles)

Gianfranco Labarthe tenía 23 años cuando llegó a la 'U'.

Goleador inesperado. Gianfrango Labarthe llegó a Universitario en el 2008, tras jugar dos temporadas en Sport Boys. Pese a que nadie lo tenía como refuerzo, Ricardo Gareca aprobó su contratación y el ‘Chino’ estuvo a la altura. Fue en el 2009 donde se destapó con Juan Reynoso como técnico. Labarthe fue el goleador crema en esa temporada que consagró a su equipo ante el clásico rival. También disputó la Copa Libertadores. A fines del 2010 termina su etapa en la ‘U’, para irse a San Martín. Metió 24 goles.

AÑO GOLES 2008 3 2009 13 (goleador crema) 2010 8

7) DONNY NEYRA (23 goles)

Donny Neyra también jugó por Alianza Lima. (Foto: GEC/Internet)

Donny Neyra no es conocido precisamente por ser un goleador. Llegó a la ‘U’ para jugar como central o lateral por derecha. Pero en el 2008 tuvo el mejor año de su carrera. Ricardo Gareca lo puso a conducir el equipo, por encima del colombiano Mayer Candelo y ‘Bidony’ no falló a las expectativas. No solo generó goles, sino también los convertía. A tal punto de anotar 16 en ese temporada, superando en producción a ‘Malingas’ Jiménez e igualando con el ‘Vagón’ Hurtado. Ese año fue convocado a la selección por ‘Chemo’. Pese a la gran temporada, no fue considerado por Juan Reynoso para integrar la plantilla 2009. Anotó 24 goles con los cremas.

AÑO GOLES 2005 2 2006 1 2007 4 2008 16 (goleador crema)

8) HERNÁN RENGIFO (22 goles)

Hernán Rengifo ganó el Apertura 2016 con la 'U'. (Foto: GEC)

Hernán Rengifo tuvo dos etapas en Universitario. La de su debut, en el 2002, donde asumió responsabilidades ante la partida de varios referentes por problemas económicos. Y también cuando regresó, en el 2016, ya más maduro. Esa temporada la arrancó como alternativa para Roberto Chale. Sin embargo, agarró la titularidad ante la partida de Raúl Ruidíaz al fútbol mexicano. Ese año terminó como goleador de los cremas y al año siguiente, tras un inicio incierto, se fue a Melgar de Arequipa. Metió 22 goles con la ‘U’.

AÑO GOLES 2002 3 2016 16 (goleador crema) 2017 3

9) YSRAEL ZÚÑIGA (15 goles)

Ysrael Zúñiga fue máximo artillero del fútbol peruano en 1999, con camiseta de Melgar. FOTO: GERMAN FALCON / EL COMERCIO

Ysrael Zúñiga fue uno de los refuerzos más sonados en la temporada 2003. Tras pasear su fútbol en el extranjero, retornó al Perú para jugar en Universitario de Deportes. Ese año apenas pudo marcar un gol, pero en el 2004 sí mostró todas sus credenciales, aunque no alcanzó para que los cremas trasciendan en esa temporada. Metió 15 con la ‘U’.

AÑO GOLES 2003 1 2004 14 (goleador crema)

10) JERSSON VÁSQUEZ (15 goles)

Jersson Vásquez fue lateral crema entre 2017 y 2019. (Foto: USI)

Otro goleador que no era delantero. Jersson Vásquez se ganó el reconocimiento del hincha de la ‘U’ por la entrega que ponía en la cancha. A la actitud, muchas veces, le sumó goles. A tal punto de ser el máximo artillero crema en el 2018, año en que peleó por no descender. La llegada de Iván Santillán, más algunas diferencias con la administración merengue, hicieron que se vaya a César Vallejo en 2020. Metió 15 goles con Universitario.

AÑO GOLES 2017 3 2018 8 (goleador crema) 2019 4

¿QUIÉNES FUERON GOLEADORES DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

AÑO JUGADOR PAÍS POSICIÓN GOLES 2001 SERGIO IBARRA ARGENTINA DELANTERO 18 2002 MARTÍN VILALLONGA ARGENTINA DELANTERO 11 2003 PAÚL COMINGES PERÚ DELANTERO 17 2004 YSRAEL ZÚÑIGA PERÚ DELANTERO 14 2005 PIERO ALVA PERÚ DELANTERO 12 2006 PIERO ALVA PERÚ DELANTERO 18 2007 JOHAN FANO* PERÚ DELANTERO 19 2008 DONNY NEYRA PERÚ VOLANTE 16 HÉCTOR HURTADO COLOMBIA DELANTERO 16 2009 GIANFRANCO LABARTHE PERÚ DELANTERO 12 2010 PIERO ALVA PERÚ DELANTERO 14 2011 JOHAN FANO PERÚ DELANTERO 12 2012 MIGUEL XIMÉNEZ URUGUAY DELANTERO 20 2013 RAÚL RUIDÍAZ* PERÚ DELANTERO 21 2014 RAÚL RUIDÍAZ PERÚ DELANTERO 19 2015 RAÚL RUIDÍAZ PERÚ DELANTERO 13 2016 HERNÁN RENGIFO PERÚ DELANTERO 16 2017 LUIS TEJADA PANAMÁ DELANTERO 18 2018 JERSSON VÁSQUEZ PERÚ DEFENSA 8 2019 ALEJANDRO HOHBERG PERÚ VOLANTE 12 2020 ALEJANDRO HOHBERG PERÚ VOLANTE 13

*Salieron goleadores nacionales.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO