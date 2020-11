Conforme a los criterios de Saber más

Universitario de Deportes no llegaba bien al partido con Sporting Cristal -el último viernes finalmente igualaron 2-2 por la fecha 7 de la Fase 2-. Por un lado estaban los antecedentes de las últimas cuatro fechas: cayeron con Cienciano, UTC, San Martín y empataron con Cantolao. Lo otro que tenía preocupado a Ángel Comizzo y su comando técnico era cómo diseñar una pizarra de acuerdo al diagnóstico entregado por parte del departamento médico del club. Para nadie era un secreto que antes de ponerse la ropa de entrenamiento, Jonathan Dos Santos, Federico Alonso, Armando Alfageme y Luis Urruti ingresaban al tópico.

Pese a ese escenario, con el correr de los días la atmósfera cambió en Ate. Por ejemplo, se conoció que se retomó el diálogo entre Alejandro Hohberg y la directiva. ¿Qué ocurrió? Tras el interés real de la Universidad de Chile -buscaban un préstamo (100 mil dólares)- y la postura del club merengue, se dio un distanciamiento de las partes. Bueno, se ajustaron algunos detalles en el contrato del ‘10’ y quedó abierta la chance para extender su vínculo (ojo, hay ofertas alrededor del extremo: a finales del año pasado, por ejemplo, Tijuana de México también preguntó por sus servicios).

No fue lo único que brindó tranquilidad. 48 horas antes del choque ante los celestes, quedó claro que Jonathan Dos Santos había dejado en el pasado el desgarro en el muslo posterior izquierdo. Lo probaron el jueves y el ‘Indio’ no solo decidió incluirlo en lista. También lo hizo arrancar. No se equivocó: el ‘9’ apareció a los 23 minutos, tras un centro de Jesús Barco, y venció a Renato Solís. Desde redes celebraban su gol 12 en la Liga 1 y, de paso, trataban de encontrar pantallazos con recortes de periódicos antiguos para ver qué otro delantero, en las últimas décadas, podía pelearle tan buen olfato.

GOL Jonathan Dos Santos para el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal. (Fuente: Gol Perú)

Claro, el tema con Dos Santos es que es imposible hablar solo de su presente. Su renovación preocupa a la hinchada crema y, por supuesto, a la directiva. ¿Hubo acercamiento? Sí, pero hay otros detalles por solucionar. Aquí una actualización sobre su caso y del resto de sus compatriotas: Federico Alonso y Luis Urruti.

“El interés de Querétaro es real”

“Está muy cómodo (en la ‘U’), pero no depende de él ni de mí”, le confiesa Rafael Monge, agente de Jonathan Dos Santos, a El Comercio. ¿De quién o quiénes depende, en todo caso, su permanencia con la camiseta de Universitario? De la ‘U’ y Cerro Largo, club dueño de su pase. La historia es la siguiente: según documentación que la institución merengue dio a conocer en sus redes sociales, a inicios de mayo, existe una deuda entre ambos clubes por el partido de la Noche Crema. ¿El costó? 115 mil dólares, de los cuales solo se cancelaron 65 mil (la primera cuota fue pagada en la administración de los hermanos Leguía; luego fueron removidos en Junta de Acreedores).

Es decir, para sentarse a negociar un posible préstamo -ojo, el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, ya confesó en más de una oportunidad que ahora se busca una venta-, primero desde Universitario tendrán que cancelar el saldo restante. O sea, 50 mil dólares. Mientras eso ocurre, desde otros mercados ya consultaron por ‘Jona’, como le dicen en su país. “Hay un interés de Querétaro que es real, así como lo hay de Cruzeiro y de Fluminense”, nos añadió Monge.

Un detalle a tomar en cuenta es que si bien hay una distancia por ese monto, desde Ate tienen en mente -y por pedido de Ángel Comizzo- renovarle a todo el plantel. Ya hubo un acercamiento desde la gerencia deportiva. El Comercio se comunicó con Francisco Gonzales, encargado del área, quien nos señaló: “No vamos a alterar la decisión de no hablar del 2021 (con la prensa) hasta terminar el campeonato”.

Alonso y un detalle a solucionar

El último sábado, desde las redes del club, publicaron dos fotos de los trabajos diferenciados de Federico Alonso (se recupera de una fractura en la clavícula izquierda). Entre los comentarios que se leen en el post hay desde un “con fuerza, futuro capitán” hasta un “pónganle un hombro de acero y que entre al ‘11’”. Ambos deseos tienen algo en común: reconocimiento. Y el zaguero se lo ha ganado. Ha defendido hasta con el rostro, y cuando el arco se le cerró a un compañero en ataque, se hizo camaleónico: marcó ante Carabobo en Copa Libertadores y, por el torneo local, frente a Mannucci y Municipal. Desde el partido con UTC, el 6 de octubre, se ha sentido su ausencia. Desde entonces la ‘U’ recibió 19 tantos.

Con todos esos antecedentes desde la administración de Universitario se pusieron en contacto con el entorno del jugador (hace tres semanas). Con el presupuesto 2021 ya aprobado (ese era un tema que impedía avanzar las negociaciones), pusieron sobre la mesa la oferta. El deseo que existe alrededor de Federico, pese al llamado que llegó desde Ecuador, es quedarse sí o sí en Ate, aunque claro... con un contrato no menor a dos años. Ya se lo hicieron saber a la directiva crema y están a la espera de la última respuesta del club.

La postura de River Plate en el caso ‘Tito’

La noche del 9 de febrero, Luis Urruti mostró su carta de presentación ante Sport Huancayo (2-1): generó que expulsen a Leonardo Villar, luego provocó un penal que transformó Alejandro Hohberg y a los 74′ casi marca. ‘Tito’ definió frente a la salida de Joel Pinto y cuando la pelota estuvo a punto de ingresar, llegó corriendo Jonathan Dos Santos para asegurarla. Para los registros, es un tanto del ‘9’; para el corazón crema, uno de Urruti.

Fue tan buena jornada del extremo charrúa que después del cotejo no dejó de llevarse las palmas. “No importa quién haya hecho el gol, el equipo ganó”, señaló. Esa solidaridad la ha demostrado en los seis tantos que ya suma en la Liga 1 y cuando le ha tocado estar desde el vamos o ingresar. Además ha jugado por los dos perfiles y hasta de ‘10’. Previo al esguince en el tobillo derecho, venía en racha: marcó un doblete contra Cusco FC, y también festejó con Atlético Grau y Alianza Universidad.

¿Cuál es su situación? Su préstamo -pertenece a River Plate de su país- culmina a fin de año. Ahora, lo primero que tiene que hacer Universitario es cancelar las tres cuotas establecidas (solo se hizo el pago de la primera). ¿Ya hubo contacto entre las instituciones? Sí. El Comercio conversó con Willie Tucci, presidente del club uruguayo, y esto nos confesó: “Lamentablemente no se ha cancelado (el préstamo). Está vencido hace mucho y ahora hicimos un acuerdo para que paguen y evitar ir a FIFA”. En medio de la lucha por la estrella 27, desde Universitario ya buscan asegurar su columna. Por lo pronto, con los uruguayos este es el escenario.

