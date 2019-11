DT







Universitario vs. Garcilaso: Hohberg y la increíble opción que desperdició para el 2-0 en el Monumental [VIDEO] El delantero Alejandro Hohberg no pudo convertir el 2-0 durante el duelo entre Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso por la fecha 17° del Torneo Clausura. En el estadio Monumental, el atacante recibió un pase magistral de Alberto Quintero pero definió errado ante el arco de Daniel Ferreyra