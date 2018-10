Universitario de Deportes: Nicolás Córdova, el técnico que descendió en Chile

Universitario de Deportes pelea por salvarse del descenso. El cuadro crema, al cierre de la sexta jornada del Torneo Clausura, está en la lona. Noqueado y ubicado en el sótano de la tabla acumulada, puesto quince con 35 unidades, si el certamen nacional terminara hoy: la 'U' se iría a la baja. Quizá por este motivo la Trinchera Norte ingresó a Campo Mar buscando la salida del técnico Nicolás Córdova.

Según el periodista Gustavo Peralta, la Trinchera Norte le dio un plazo de 48 horas a Nicolás Córdova para renunciar. Fuera de buscar soluciones, la posición de la barra genera más preguntas y dudas. ¿No es labor del hincha apoyar a su club? ¿Las canciones de aliento no hablan de buenos y malos momentos?

Lamentablemente para Nicolás Córdova, su pasado complica su presente. Alguna vez el técnico de 39 años también vivió una situación similar en el fútbol chileno. A cargo del Santiago Wanderers, el estratega peleaba por salvar al club del descenso.

Si bien tuvo una campaña muy buena en la Copa de Chile (salió campeón), padeció el descenso (víctima del puntaje acumulado) pues cayó en el duelo definitivo por la permanencia ante Unión La Calera.

Ahora Nicolás Córdova se enfrenta a un panorama muy similar. Universitario de Deportes pelea por no descender, mientras siguen los malos manejos dirigenciales. Lo que sí es cuestionable es el funcionamiento del equipo. Ante Ayacucho no se observó la rebeldía propia de los cuadros que luchan por seguir en primera división.

La historia puede servir para predecir el futuro; pero, también para quebrarlo. Y más en no volver a cometer las mismas acciones. Estará en Córdova no cometer errores pasados, y en los jugadores de Universitario no repetir la actuación ante Ayacucho. A la 'U' aún le quedan diez finales.