Universitario: los técnicos libres, los que menciona la prensa y los que quiere el hincha crema | FOTOS

Nicolás Córdova dejó de ser técnico de Universitario de Deportes resolviendo la duda sobre su continuidad, pero engendrando la pregunta sobre su relevo. La salida del técnico chileno no hace más que confirmar, si es que ya no es un hecho, el mal momento de los cremas: relegados del título del Apertura y con incertidumbre a poco del inicio del Clausura.

Pero como la historia de Universitario recita (el equipo es más grande que sus problemas) los hinchas cremas y la prensa especializada baraja algunas probables alternativas para reemplazar a Nicolás Córdova.

Juan Reynoso

Juan Reynoso dirige actualmente a Real Garcilaso del Cusco. Cuenta con una larga experiencia, además dirigió a la Universitario y lo sacó campeón en el 2009. El hincha pide su regreso. (Foto: USI)

El técnico Juan Reynoso es uno de los preferidos por el pueblo crema. El entrenador fue campeón con Universitario de Deportes en el 2009. En aquel año, recuerdo lejano ahora, venció a Alianza Lima con gol de Nolberto Solano en el Estadio Monumental.

Aunque el técnico Juan Reynoso dirige actualmente a Real Garcilaso. Su salida, de gestionarse, sería bastante costosa y esperarían una resolución de su contrato.

Néstor Gorosito

Según 'AS Perú', hace un año estuvo en carpeta Néstor 'Pipo' Gorosito. La opción entraría nuevamente en evaluación. Aunque es considerado como un estratega muy costoso. (Foto: USI)

En el 2018 'El Pipo' Gorosito fue mencionado como probable reemplazante de Pedro Troglio. Al final las negociaciones no prosperaron -resultó ser demasiado costoso- y llegó el chileno Nicolás Córdova.

Un año después la historia se repite y el estratega Néstor Gorosito, leyenda de San Lorenzo y de la Universidad Católica de Chile, vuelve a sonar para ocupar el puesto de entrenador de Universitario de Deportes.

Juan Pajuelo

Juan Pajuelo está a cargo del equipo de reservas y dirigirá las dos últimas fechas del Apertura 2019. Su continuidad en el puesto se podría evaluar dependiendo de los resultados. (Foto: USI)

El ex futbolista Juan Pajuelo es la cara visible del cuerpo técnico de Universitario de Deportes en el Torneo de Reservas, pero no trabaja solo. Él está junto a Gregorio Bernales, pero sería el ex defensa el que tome el control del primer equipo.

Juan Pajuelo estará a cargo en las dos últimas fechas del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1. Sus duelos ante UTC de Cajamarca y Real Garcilaso podrían ser decisivos para evaluar una posible continuidad en el cargo.