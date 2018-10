Universitario de Deportes vs. Unión Comercio: posible once crema para duelo en el Estadio Nacional | FOTOS Universitario de Deportes se medirá ante Unión Comercio por la fecha 5 del Torneo Clausura. Nicolás Córdova enviará su mejor once para enfrentar a un rival directo por salir de la zona del descenso

- / - Raúl Fernández (Foto: USI) - / - Aldo Corzo (Foto: USI) - / - Werner Schuler (Foto: USI) - / - Alberto Rodríguez (Foto: USI) - / - Jersson Vásquez (Foto: USI) - / - Paucar (Foto: USI) - / - Lavandeira (Foto: USI) - / - Osorio (Foto: USI) - / - Roberto Siucho (Foto: USI) - / - Alberto Quintero (Foto: USI) - / - Germán Denis (Foto: USI) - / -