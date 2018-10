El mediocampista de Unión Comercio Reimond Manco, sólo estuvo 29 minutos en cancha el último sábado durante el partido ante Universitario de Deportes por cotejo pendiente correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

Reimond Manco, de 28 años, ingresó en el segundo tiempo del cotejo entre Universitario vs. Unión Comercio por Dioses (55') y fue expulsado (84') por un airado reclamo al juez de línea.

"Sin duda en Unión Comercio todos estamos muy fastidiados porque molesta que nos hayan ganado de esa manera. Yo no soy de hablar mal de los árbitros, pero considero que Diego Haro nos perjudicó en sus cobros", comentó Reimond Manco en declaraciones para 'Radio Ovación'.

Manco, en su extensa entrevista con 'Radio Ovación', también comentó que además del penal (Ojeda contra Corzo), Diego Haro también los "lleno de tarjetas". En total fueron cinco (Aguirre, Segura, Ojeda, Dioses y Preciado) y apuntó que lo expulsó por "una reacción que se ve en todas partes".

"No solo por el penal sino en el primer tiempo nos llenó de tarjetas amarillas y cobrando todo a favor de la 'U'. Prácticamente nos metió en nuestro campo y luego, en el segundo tiempo, me expulsó por una reacción que se ve en todas partes", detalló Reimond Manco.

Reimond Manco fue expulsado tras airado reclamo | Video: captura

Manco comentó con más detalles el momento de su expulsión. El volante de Unión Comercio dijo a 'Radio Ovación' que su reacción con el línea "se dan siempre en los partidos" y que Diego Haro a lo "mucho que hizo fue mostrar amarilla".

"Anoche (el último sábado en el Estadio Nacional) me sacó roja directa y terminó perjudicándonos. En toda mi carrera profesional tengo dos expulsiones: una por doble amarilla por fingir una falta y la de anoche. Yo no me considero un jugador que complica el trabajo a los árbitros", cuestionó Reimond Manco.

El volante también expresó su enfado y recalcó que "Universitario tiene excelentes jugadores y no necesita de este tipo de ayuda". Y habló del penal comentando que "ese penal no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín".

Concluyó diciendo, y preguntándose, "si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro cobraba penal a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho".