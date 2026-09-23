Por Jasson Curi Chang

Es el grito sagrado que nació para no quedarse en un solo estadio. Durante décadas, el “Y dale U” tuvo un dueño aparente: el fútbol, el césped, el Monumental y esas tribunas que aprendieron a convertir una camiseta en una forma de vida. Pero la historia de Universitario nunca se quedó solo en un rectángulo verde. Antes de que la pelota de fútbol terminara por convertirse en el gran corazón de su multitud, hubo otras pelotas, otras pistas, otros deportes y otros jóvenes que ya imaginaban a la ‘U’ como una institución capaz de competir en todas partes.

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