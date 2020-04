Liquidación es una palabra que no se quiere oír entre los hinchas de Universitario, pero lo que anunció la administración concursal la noche del viernes bien puede entrar en ese rubro. Los dirigentes que gobiernan ahora el cuadro crema decidieron “desvincular a un número importante de trabajadores en el ámbito deportivo”.

La noticia cayó como agua helada no solo entre los hinchas y las voces empezaron a aparecer. Cindy Novoa, capitana del club femenino anunció horas después que el cuadro campeón nacional, y que estuvo en la última Copa Libertadores femenina, forma parte de ese capital humano despedido. “Dentro de las personas que han sido desvinculadas del club somos nosotras, las jugadoras. Son decisiones que tal vez no ven más allá”, explicó en sus redes sociales.

—Femenino y futsal—

“Solo se están quedando con el equipo de primera”, nos dice un miembro del equipo de futsal, también parte de este paquete que quedo fuera del club, aunque ellos tenían contrato solo hasta abril. “volverán si la Federación logra organizar el torneo de futsal más adelante”, según nos dijeron.

“Hay un conjunto de directores técnicos de menores -algunos se van a mantener-, y en caso de equipos se trata de fútbol femenino y futsal”, nos dice Carlos Moreno, administrador crema. En cuanto al vóley, el torneo se dio por finalizado el mes pasado y con ello se dio por finalizado el vínculo con ellas.

“Estamos esperando generar algún ingreso y si logramos concretar, inmediatamente volver a generar el vinculo con las chicas de fútbol y los de futsal. No solo vamos a esperar el reinicio del torneo”, repite.

Ante la duda de que si otros clubes pueden contratar a estos jugadores libres, Moreno aclara que existe un acuerdo entre sus pares para que no se valgan de la coyuntura para fichar jugadores que queden libres. Él espera volver a tener a sus jugadores luego del aislamiento.

—¿Reserva también?—

“Le han avisado que desactivan Menores hasta que la FPF les diga cuándo se reinicie. Mientras no haya torneo, entonces los desvinculan”, nos asegura una fuente que conoce todos los pormenores del cuadro de Ate. Paul Cominges, técnico de la Reserva, ya habría sido comunicado de la decisión de suspender su vínculo y de su comando técnico y está a la espera del documento oficial del corte del contrato

“Quiero que quede claro que no hemos roto contrato con ningún jugador”, asegura Moreno. Con los de Reserva que tienen contrato por sumas por encima del promedio del plantel se negociará para una reducción de sueldo mientras que los que tengan un suelo bajo se mantendrá como están, ya que deberán seguir con sus entrenamientos de manera remota.

EQUIPO Resumen 2019 Reserva Noveno en el actual torneo Cuarto Equipo femenino Siete veces campeón nacional Campeón Futsal Dos veces campeón nacional Campeón Vóley En busca de regresar a Primera En Liga Intermedia





Los de menores y reserva sin contrato también seguirán entrenando a la espera de que todo se pueda resolver, aunque tendrán que solventarse con recursos propios.

En tanto, están negociando con el primer equipo para una reducción de sueldo que esperan resolver esta semana. “Vamos a tratar de llegar a un acuerdo tomando en cuanta la realidad del club”, nos dice Moreno,mientras ya hubo descuento del salario de los trabajadores que aún permanecen en la institución.

—¿Sin ganancias?—

Del lado económico, hace unas semanas la administración saliente aseguró que el cuadro crema había generado cuatro millones de soles en este inicio del 2020, sin embargo, la nueva administración comunica que sus ingresos de taquilla fueron por cerca de dos millones y de la participación en la Libertadores en vez de cobrar 850 mil dólares solo accedieron a 288 mil debido a retenciones de Conmebol y FPF por el impuesto de derechos de TV pasados (171 mil), y a descuentos de parte de Sunat (270).

Con esos ingresos aseguran haber pagado los sueldos de febrero y marzo de los trabajadores que tienen identificados. Otro grupo no lo ha hecho.

De otro lado, según la administración saliente de Universitario, de los hermanos Leguía, todos los actos de Moreno no se podrían dar debido a que no está en Registros Públicos, por lo tanto sus decisiones no son válidas. Sin embargo, para Moreno, su función queda activa desde que la Junta de Acreedores lo designa como administrador. Asegura que está cerca de inscribirse en RRPP.

