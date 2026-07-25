Si alguien alguna vez se ha preguntado qué, cómo, cuándo y cuánto es Universitario de Deportes: es el gol de Gianluca Lapadula al minuto 93. Lo pueden explicar 500 goles agónicos más. Una respuesta sin lírica. Un equipo preparado para el rush final sin dar mayores explicaciones. Tampoco hay un buen centro o un pase profundo que rompa líneas. Esto es la U. Una pared. Dos toques. Uno para el control y otro para un derechazo. Sin inventos. Y también sin ideas. El equipo de Cúper está en deuda. Anoche se fue a dormir tranquilo porque tiene a un jugador al que le desborda el ADN crema. Los demás -me temo- están bajo la lupa de la sospecha.