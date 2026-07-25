Lo escuché en la tribuna. Fue el típico gol del típico delantero en el típico equipo que salva la campana cuando parece condenado al abucheo general. La ‘U’ no sabe cómo, pero ganó a un Cusco FC que se conformó con el empate y pagó carísimo. Puede decir la crema que lo hizo por la jerarquía de Lapadula, al que trajeron desde Italia justamente para esto. Para sacar un conejo de magia en un equipo que parece embrujado. Para poner el corazón en un once que no vibra ni late.

Esto la U. Las dudas de Polo para cerrar su marca en el gol de Callejo. El enésimo amague de Alzugaray que no quiere centrar sin sentido al área de Cusco FC. La papa caliente que le quema a Requena cada vez que le pasan el balón. Los pasadores mal amarrados de Concha que se olvidó de patear desde fuera del área. O peor aún: el tranco largo en cámara lenta de Inga para defender y, sobre todo, para atacar.

La tribuna ya había pedido que “pongan huev...”. Ya había gritado enfurecida “tenemos que ganar”. Y ahí estaba el equipo de Cúper, sumido en un planteo que no resolvía, quemando solo cuatro cambios y a punto de poner la cabeza en juego. Porque si algo no hay en la U es paciencia. Nunca antes el “merengue solo sirve ganar” había sonado más a amenaza que a aliento.