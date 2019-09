Universitario de Deportes es el líder en solitario del Torneo Clausura, pasa por su mejor momento en el año y hasta se dio el lujo de sacarle 5 puntos de ventaja a sus más cercanos rivales en la lucha por el título del segundo torneo del año: Sporting Cristal y Alianza Lima, y también a Carlos A. Mannucci. Y aunque creó polémica su regreso, uno de los grandes artífices de este buen desempeño de los cremas es, sin duda alguna, el técnico argentino Ángel David Comizzo. Luego de ser cuestionado por el hincha, tras su abrupta salida en el 2014, el exarquero argentino ha tenido el mérito enorme de darle una impronta ganadora al cuadro merengue en poco tiempo de trabajo.

► Brayan Velarde: el joven defensor que va a la iglesia y le ganó el puesto en la ‘U’ a dos mundialistas

► San Borja: enfrentamiento entre barristas deja un muerto y un herido

Comizzo ha roto con esa idea mal concebida de que se necesitan 200 entrenamientos y 30 partidos encima para que se aprecie la mano del técnico. La ‘U’ ya tiene su sello y, para la felicidad de sus hinchas, gana. Algo difícil de conjugar hoy en el fútbol, pero el ‘Indio’ ha logrado el combo completo. A continuación repasamos cinco razones por las que los cremas miran a todos desde los más alto en La Liga 1.

Los cremas vencieron 1-0 a Alianza en el Monumental el último domingo. (Foto: Giancarlo Ávila)

Un idea de juego

¿Hace cuánto tiempo que la 'U' no tenía una idea clara de juego? Ni Pedro Troglio ni Nicolás Córdova fueron capaces de ello. Porque puede gustar o no, pero Comizzo ha sabido ponerle su marca propia , otra vez, al conjunto de Ate. "Ya saben a lo que juego, ya me conocen", señaló el argentino en la primera conferencia que dio para este segundo proceso.

Si sus antecesores, el chileno y el argentino, buscaron -sin resultado alguno- que los merengues sean verticales e intensos los 90 minutos, con Comizzo eso cambió radicalmente. Universitario prioriza la posesión del balón, la tranquilidad para construir desde el fondo y la paciencia para vulnerar a rivales que aglomeran muchos hombres atrás. Hasta José Carvallo prioriza salir desde el fondo con tranquilidad, a pesar de que la tribuna norte entera se le venga encima a punta de reclamos para que juegue rápido y aprovechar el contragolpe. Esto se vio mucho en el último clásico en el Monumental. Los futbolistas cremas están convencidos que lo predicado por Comizzo es el camino correcto para alcanzar la estrella 27.

De los 14 partidos que dirigió Ángel David, según las estadísticas, solo en dos (Deportivo Coopsol y Sport Huancayo) el rival tuvo más la pelota. La 'U' juega con el mismo manual que aplicó para ser campeón nacional en el 2013. La fórmula ya resultó una vez, también con Carvallo en un gran momento en el arco y con un plantel joven. ¿Por qué habría que cambiar? Comizzo no lo ha hecho y los resultados saltan a la vista. Por eso el pueblo crema se ilusiona con celebrar a fin de año.

Tras anotar el 1-0 frente a @ClubALoficial, Alberto Quintero, volante de @Universitario alcanzó 3 goles en la #Liga1Movistar. Revive el primer gol de esta nueva edición del clásico del fútbol peruano.



🎥@GOLPERUoficial pic.twitter.com/dN00bQcGRv — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) September 29, 2019

Trabajo sin balón

La ‘U’ es un buen equipo con el balón, pero es uno mejor aún sin este. Es raro que uno de los futbolistas cremas deambule en la cancha cuando el rival tiene el esférico. Comizzo convenció como nadie a Alejandro Hohberg y a Alberto Quintero para que apoyen siempre a los laterales. Ambos hacen un desgaste importante al momento de presionar al rival. Su ida y vuelta por la banda es incansable. A la ‘U’ puede que lo logren superar desde el marcador en algún momento del parrido, pero es difícil que lo hagan en el aspecto físico, el táctico, o en la posesión del esférico. Esto ha hecho que la posibilidad de que salga derrotado en los 90 minutos sea mucho menos probable en el torneo peruano.

Lo de Anthony Osorio también suma en este sentido. Todavía le queda inmensa la ‘9’ merengue. Sin embargo, es admirable su trabajo sin balón: presiona a los centrales en todo momento y provoca que lancen pelotazos largos. Mientras en el medio ha sabido juntar a futbolistas de oficio pero que también tienen buen pie: Guarderas, Alfageme y Barreto. Son tres todoterreno. Se comen la cancha.

Anthony Osorio es un '9' que colabora mucho con la marca. (Foto: Giancarlo Ávila)

Sistemas y variantes

La competitividad es alta en la interna merengue. Para Comizzo no hay titulares fijos. Barreto, Cabanillas y De la Cruz son tan importantes para el argentino como el boliviano Henry Vaca, quien llegó con bombos y platillos pero ha tenido pocos minutos. Además no le teme a las variantes tácticas. En Huancayo, por ejemplo, dejó su clásico 4-2-3-1 para iniciar con un 4-2-2-2. Y luego, en el replanteo, dibujó un 4-3-2-1.

A los merengues se les vienen dos pruebas de fuego. Primero jugarán ante un Sport Boys urgido de puntos por salvarse del descenso y en el Callao, que siempre es una plaza difícil. Luego vendrá un choque de descarte ante el Sporting Cristal de Manuel Barreto, que se jugará sus últimas chances para ganar el Clausura. Hacer prevalecer las virtudes mencionadas y salir victorioso ante estos rivales será todo un desafío para Comizzo y su equipo. De hacerlo, la familia crema tendrá todo el derecho de acariciar el título.

Comizzo llegó durante el Apertura para reemplazar a Córdova. (Foto: Francisco Neyra) FRANCISCO NEYRA | GRUPO EL COMERCIO

Portería segura

Que a la ‘U’ le hayan convertido solo tres tantos en el Torneo Clausura es indiscutiblemente mérito de todo el sistema defensivo. Hasta Antonhy Osorio, Alejandro Hohberg y Alberto Quintero tienen órdenes estrictas de presionar la salida del rival y ser los primeros defensores. Sin embargo, cuando la crema se vio superada apareció la figura de José Carvallo. Un arquero de equipo grande debe estar preparado para responder en las pocas ocasiones que lo exijan, y vaya que José ha estado inmenso.

Su ausencia en las últimas convocatorias de la selección para los últimos amistosos FIFA lo ha motivado en vez de afectarlo negativamente. Ha entregado su arco en cero en los últimos cuatro compromisos y hasta ha sido héroe, como de visita ante Sport Huancayo, por ejemplo. En la ‘Incontrastable’, al equipo de Comizzo lo acribillaron con remates de larga distancia de todos los colores y a Carvallo no le temblaron las manos para desactivar tremendos bombazos. Y en clásico descolgó siempre seguro por arriba, y le sacó un disparo envenenado a Arroé que tenía destino de gol. Si el ‘Tigre’ lo observó, cosa que no dudamos, seguramente está más que tranquilo, sabe que no tiene tres arqueros de nivel de Eliminatoria (los tres llamados actualmente), tiene cuatro con José.

Un Hohberg fantástico

Motivado por el nacimiento de su primer hijo, arropado por aliento de la Trinchera Norte y con una conexión mágica con el resto de sus compañeros dentro de la cancha. Ese es el presente de Hohberg con la camiseta crema. Por ello no sorprende que, al licuar todos estos elementos tenga como resultado siete goles en lo que va de la temporada y un nivel altísimo, ya sea jugando como extremo por derecha o como ‘9’. Falta todavía mucha tela por cortar en el campeonato pero ya está a cuatro dianas de alcanzar su mejor promedio goleador en el fútbol peruano: los 11 tantos que hizo con los blanquiazules el año pasado.

Pero más allá de su momento sublime frente al arco, pareciera que ‘Ale’ ha encontrado su lugar en el mundo. Su aguerrida forma de jugar le cae como anillo al dedo a un equipo que históricamente se siente más identificado con el pundonor que con el juego estético. La tribuna no solo lo aplaude cuando rompe redes, también se viene abajo cuando el atacante mete una carretilla y termina con la lengua afuera de tanto correr. Al ex-San Martín esto lo motiva y se traduce en su gran momento. En Alianza lo llamaban el ‘Enano’, pero los hinchas merengues lo ven gigante por la entrega que deja cada 90 minutos. Alejandro ha resuelto partidos que parecían imposibles para los de Comizzo, como ante Alianza Universidad en Huánuco. El liderato crema tiene que ver con el nivel de su delantero estrella que está a la altura de las circunstancias.