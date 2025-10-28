/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Las postales inéditas que resumen la hegemonía de Universitario en el fútbol peruano y un año histórico e inolvidable para el mundo crema
El 2025 quedará grabado en la memoria de los hinchas cremas: Universitario de Deportes no solo conquistó el tricampeonato nacional, sino que también consolidó un proyecto deportivo e institucional que lo devolvió a la cima del fútbol peruano.