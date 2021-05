Conforme a los criterios de Saber más

“Yo soy entrenador de fútbol, no soy mago”, decía Ángel Comizzo, técnico de Universitario en la víspera del debut en Copa Libertadores. Las palabras no cayeron bien en el hincha crema, sobre todo porque el estratega argentino arrastraba malos resultados y su equipo no convencía. Sin embargo, el ‘Indio’ cambió su pizarra y le ha dado vida al conjunto estudiantil en la Copa Libertadores y Liga 1. Algo impensado semanas atrás.

Para los rivales, jugar ante la ‘U’ era un examen ya conocido. No había nada nuevo: 4-2-3-1. Desde el año pasado, Comizzo insistió con ese sistema, pero su equipo no respondía. Es más, desgastaba a jugadores como Alberto Quintero que tenía que hacer el recorrido por toda la banda. Ida y vuelta. Así era imposible ver la mejor versión del panameño.

Ni qué decir de los delanteros. Tanto Enzo Gutiérrez como Alexander Valera tenían que esperan algún centro o genialidad de Hernán Novick para tener chances de gol. Los atacantes terminaban fuera del área tratando de sumar protagonismo en el juego. En defensa, cuando los laterales iban al ataque dejaban siempre un vacío perfecto para los rivales.

Entonces llegaron los cambios. Todo desde cero. Nuevo sistema y responsabilidades para cada jugador. Comizzo entendió que era momento de voltear la página. Esto para un técnico, es una decisión complicada, no es fácil asimilar que tu idea ya no funciona. Es más, en otras ocasiones, hay entrenadores que terminan dando un paso al costado.

EN LA COPA SIN NOVICK

Derrota ante Palmeiras, goleadas recibidas ante Defensa y Justicia e Independiente del Valle. Universitario estaba en la lona. Los pronósticos decían que se avecinaba otra vergüenza peruana en Copa Libertadores. Hasta que del 4-5-1 pasó al 5-3-2 y los resultados comenzaron a llegar.

Primero fue empate ante Defensa y Justicia por 1-1 y luego un gran triunfo por 3-2 sobre Independiente del Valle en el Monumetal. En estos dos encuentros, Comizzo dejó en el banco a Novick, figura del equipo. Pero esto se explica de la siguiente manera.

En la Liga 1 Novick tiene esa libertad que la Copa no lo permite porque se juega a otro ritmo. El equipo crema pierde claridad sin el uruguayo, pero gana presión y vértigo con tres volantes de marca: Alfageme, Guarderas y Barreto. Los dos últimos le dan a la ‘U’ esa salida limpia y pase a los laterales o atacantes.

En la imagen se puede apreciar la presión de la ‘U’ ante Independiente del Valle.





Es cierto que aun falta mejorar este sistema porque tras el 1-0 a favor del cuadro ecuatoriano, Universitario sufrió muchísimo cuando su rival maneja el balón de un lado hacia otro, o cuando había algún cambio de juego. Y es que, con este nuevo sistema, los cremas dejan el centro del campo como una vía libre para priorizar la presión alta y achicar los espacios del rival. Con el pasar de los juegos tendría que afianzarse mejor esa idea. Tarea pendiente para Comizzo.





LOS GOLES

Con este nuevo sistema, Alberto Quintero es el más beneficiado. El panameño ya no tiene esa responsabilidad de ir de área a área. Ahora solo se dedica a presionar las salidas del rival y a atacar. Es por eso que lo vemos corriendo todo el partido. Estamos viendo, sin lugar a duda, la mejor versión del atacante que ya no es más un extremo: jala marcas, recupera, genera errores de los rivales y hasta asiste.

Pero no es el único beneficiado con estos cambios. Como lo pusimos arriba, Aldo Corzo tiene más libertad en pasar al ataque. Sabe que tiene compañeros que le pueden cubrir su zona. Así llegó el primer gol del equipo crema. Justo en el mejor momento de su rival.

Así se inició la jugada del primer gol de Universitario.

Universitario estaba siendo dominado por Independiente. Hasta que llegó el gol de Valera. Esa jugada nace desde el área crema. Mientras intentaban atraer la presión del rival, Guarderas y Barreto se mostraban como opción de pase seguro. Al final el pase fue para el número 13 crema que gira muy bien lanzando un pase largo a Corzo quien, junto Valverde, ya están bien abiertos por los extremos.

Universitario tiene a sus dos laterales bien abierto. Corzo es la opción de pase de Barreto. Valera siempre atento a la jugada.

Pizarra perfecta para Comizzo: superioridad en salida (5 contra 3), amplitud en ataque dejando a 5 defensas rivales fijando a 3 jugadores cremas y dejando libre a Quintero como posible sorpresa de ataque.

Para el primer gol es necesario destacar los movimientos de Valera. Cuando pase ya salió, el delantero se ubica entre dos defensas para generar una confusión entre ambos rivales quienes no tenían claro quién iba con el atacante crema. Valera se saca la marca con un pequeño movimiento y la manda a guardar.

PRESIÓN CONTUNDENTE

“Barreto, más corto, más corto”, “Barrero no esperen atrás”, “Barreto presione, presione”, repetía y repetía Comizzo hasta que Barreto y todos los jugadores cremas hicieron caso. Independiente ya no era ese equipo que podía salir jugando limpio y se le complicaba sacar esos pases largos. Así llegó el segundo gol de Universitario.

Presión alta de Universitario que genera el segundo gol crema.

Universitario salió a presionar la salida de Independiente del Valle logrando que Barreto recupere un balón cerca al área ecuatoriana. El pase le quedó a Quintero que supera a su marca para sacar un potente remate. Aquí otra vez Valera estuvo atento a toda la jugada. Nunca se desentendió y siguió el balón hasta encontrar el rebote del arquero para marcar el segundo gol crema.

El tercer tanto también es producto del buen trabajo de la semana. Se sabía que Independiente defendía en zona los balones parados. Entonces, había que distraer a los defensores para intentar desestabilizarlos. Los movimientos justo en el lanzamiento de Quintero son vitales: Barreto hace un pequeño giro, Alonso llega corriendo desde atrás y Corzo empuja suavemente a su rival que termina preocupándose de lo que podría hacer el central uruguayo.

Así ganó Universitario que llega con vida a la última fecha de la Copa Libertadores buscando su pase a la Copa Sudamericana. Algo que nadie tenía pensado hace algunas semanas atrás. Los cambios siempre vienen bien, no se fue Comizzo pero sí ese sistema que ya no funcionaba.

Tabla del Grupo A de la Copa Libertadores.