Para el hincha de Universitario no es una casualidad que, de los últimos cinco títulos que obtuvieron los cremas, tres hayan sido conseguidos de la mano de tres técnicos argentinos: Ángel Comizzo (Campeonato nacional 2013), Ricardo Gareca (Apertura 2008) y Ángel Cappa (Apertura 2002). Solo Juan Máximo Reynoso (campeón nacional 2009) y Roberto Chale (Apertura 2016) son las excepciones a esta regla. Por ello no sorprende que cuando se da la salida de un entrenador, los fanáticos, más allá de los nombres, tienen preferencia por el pasaporte albiceleste.

Antes de llegar a la selección peruana, Ricardo Gareca salió campeón de un Torneo Apertura con Universitario. (Foto: GEC)

Ángel Cappa se ganó el cariño del hincha merengue en un año complicado para la institución. (Foto: GEC)

Para el aficionado tampoco fue cuestión del azar que, justo en los dos últimos años que acabaron en 9 (1999 y 2009), el conjunto de sus amores haya dado la vuelta. Y para alimentar el morbo, justo ante Alianza Lima, el rival de toda la vida. Esto, con toda razón, le brinda la gran esperanza que en este 2019, con su equipo siendo líder del Torneo Clausura y con la posibilidad intacta de disputar los ‘playoffs’, la historia se repita.

Con el primer lugar del Clausura, y con un punto de ventaja sobre Sporting Cristal y los blanquiazules, el hincha de la ‘U’ hace fuerza para mantener la distancia en las cinco jornadas que restan. Y la confianza crece al darse cuenta de que, en teoría, tiene un fixture más accesible que sus más cercanos perseguidores (la ‘U’ tendrá cuatro partidos en Lima). Sin embargo, hay una razón mayor, entrando en este campo de la superstición, para ilusionarse con ganar el segundo torneo del año y luego celebrar en diciembre. A continuación repasamos ocho aspectos en común que tienen el actual presente de los cremas con aquel del 2013, cuando les tocó alzar la copa por última vez.

Los cremas reciben este sábado a Cantolao en el Monumental. (Foto: GEC)

El mismo arquero

Así como las atajadas voladoras de Raúl Fernández en las definiciones ante Alianza en el 2009, los dos penales atajados por José Carvallo ante Real Garcilaso en Huancayo están guardados en el fondo del corazón del hincha merengue. Al igual que en aquella campaña, el golero se ha mostrado más que formidable bajo los tres palos. Además, tiene el plus de haber pulido un defecto que le costó varios goles en su pasado: aprendió a salir a cortar los centros. Balón al aire, que normalmente es de nadie, en el área crema es balón de propiedad del golero. Su buen momento se respalda también en la estadística: van siete partidos sin recibir goles.

José Carvallo acumula siete partidos sin recibir goles. (Foto: GEC)

Quién iba a decir que aquel arquero al que todos criticaban erróneamente por su talla (mide 1,83 m, aunque dé la sensación de ser más bajo) y que tuvo que salir del Monumental por falta de oportunidades en el 2007, hoy puede cumplir el sueño de salir dos veces campeón con el equipo que lo parió futbolísticamente y del cual es un hincha confeso. Fue campeón en el 2013, se fue a UTC y hoy está de vuelta para celebrar nuevamente.

El mismo técnico

Odiado, amado, y mirado de reojo todavía por un sector de la hinchada tras su accidentada salida del club a comienzos del 2014, así es la relación de Comizzo con la hinchada. Luego de haber salido campeón nacional un año antes con el club de forma heroica ante Garcilaso, disputando dos de tres finales en ciudades de altura (Cusco y Huancayo), el técnico dejó a la familia merengue con los crespos hechos en plena Copa Libertadores para fichar por el Monarcas Morelia de México, y dejó en el plantel hasta cinco refuerzos que él mismo pidió.

Comizzo dirige por segunda vez a Universitario en su carrera. (Foto: GEC)

No obstante, dejando de lado su polémica forma de ser y esta abrupta salida, su trabajo ha hablado otra vez por sí solo y podría ingresar en el olimpo de los entrenadores que sacaron campeón nacional a la 'U' en más de una oportunidad. Antes lo consiguieron Roberto Chale (1999 y 2000), el uruguayo Roberto Scarone (1969, 1971 y 1982) y Marcos Calderón (1964, 1966, 1967 y 1985).

Todavía queda en la mente del hincha ese Comizzo con el polo afuera del pantalón y celebrando desaforado el título en Huancayo como un barrista más. Esto podría volver a repetirse a fin de año. Una celebración en diciembre, además, servirá para limar asperezas con una hinchada que solo le concederá el perdón definitivo si gana la estrella 27.

La celebración del título nacional del 2013 fue a lo grande. Uno de los más efusivos fue el técnico Ángel Comizzo. (Foto: GEC)

Tres cartas que se repiten

El paso del tiempo pasa factura para bien y para mal. El primer caso aplica para Rafael Guarderas, por ejemplo. En aquel 2013, Rafa alternaba y era un jovencito que prometía mucho. Su técnica y visión en el mediocampo ilusionan no solo al hincha crema, que gritó hasta quedarse afónico su gol en la final de vuelta ante Garcilaso en el estadio Monumental. Pero, contra lo que todo preveíamos, el volante abandonó la institución en el 2016. Luego ni en UTC ni en Municipal pudo encontrar su mejor versión. Hasta se dice que ya pensaba en colgar los chimpunes.

Rafael Guarderas fue uno de los fichajes cremas para el Torneo Clausura (Foto: Universitario)

A mediados de este año recibió la llamada de Comizzo y se hizo posible el regreso del hijo pródigo a casa. Con pases precisos y adueñándose del mediocampo crema, Guarderas ha demostrado su madurez. Con 26 primaveras encima ya dejó en claro que los años no pasan en vano, ya está para pedirla siempre y ser el nexo entre la defensa y la volante. Ya no como un canterano, sino como pieza vital del esquema de Comizzo, Rafa quiere gritar campeón por segunda vez.

La otra cara de la moneda son los casos de Werner Schuler y Carlos Olascuaga. Ambos también formaron parte del último campeonato merengue, pero en el presente gozan con menor protagonismo y continuidad. El primero fue quedando de lado ante el gran nivel de Quina y Velarde, mientras que el segundo no le ha sacado provecho a los pocos minutos que ha tenido. Eso sí, este trío ya sabe lo que es celebrar un título bajo el aliento de la Trinchera Norte.

Carlos Olascuaga fue una de las figuras de los merengues en el 2013. (Foto. GEC)

Werner tuvo protagonismo en el título nacional del 2013. (Foto: GEC)

Dos representantes uruguayos

El fútbol uruguayo es sinónimo de dejar la camiseta empapada antes que ofrecer un lujo para el aplauso, por ello será que tan bien han sabido encajar los charrúas en los últimos años. En el 2013, dos de sus máximas figuras fueron Diego Guastavino (8 goles) y Sebastián Fernández (5). En este plantel, los que se encargan de representar la bandera celeste son Pablo Lavandeira y Guillermo Rodríguez.

A punta de goles y velocidad, Guastavino se metió en el corazón del hincha merengue. (Foto. GEC)

El 'Chapu' Fernández apareció con goles en las finales ante Real Garcilaso. (Foto. GEC)

Claro está que el volante lo hace de una mejor manera que el el defensor. Aunque se perdió varios partidos por lesión el ex-Deportivo Municipal ya podría ser tomado en cuenta en la recta final del torneo, pero el caso del zaguero es todo lo contrario. Luego de cometer dos autogoles y mostrar un chato nivel en el campo de juego, a la llegada de Comizzo fue borrado. No juega desde el último 3 de junio.

Guillermo Rodríguez llegó como el gran refuerzo. Sin embargo, en el presente no aparece ni en la banca. (Foto: GEC)

La gran sangre joven

Aunque en el 2013 haya sido por convicción, y hoy por necesidad, la ‘U’ otra vez apuesta por sus canteras para ser campeón nacional. En aquella versión de hace seis años figuraban jovencitos como Carlos Cáceda (20 años en ese entonces), Diego Chávez (19), Schuler (21), Christian Dávila (21), Franco Otárola (20), Joaquín Aguirre (16), Josimar Vargas (22), Olascuaga (19), Ángel Romero (23), etc.

Ángel Romero fue uno de los jóvenes valores del título del 2013. (Foto: GEC)

En la actualidad, Comizzo ha utilizado elementos formados en casa como Brayan Velarde (20), José Zevallos (20), Gerson Barreto (24), Enmanuel Páucar (23), Nelson Cabanillas (19), Paulo de la Cruz (20) y Anthony Osorio (21), entre otros. La ‘U’ se la ha jugado por la sangre joven que se ha complementado bien con algunos futbolistas experimentados y, otra vez, la fórmula le está resultando.

Cajamarca, la plaza a vencer

En la recta final de la Liguilla B en el 2013, el tricampeón del fútbol peruano tenía como una de sus últimas plazas difíciles enfrentar a UTC en Cajamarca. La historia será parecida, pues ahora los dirigidos por Comizzo visitarán aquella ciudad para enfrentar al mismo rival en la penúltima fecha del Clausura. Los cremas tienen cuatro partidos en Lima y, sin dudar, ese será su encuentro más difícil de sacar adelante.

En ese entonces, Universitario hizo un partido inteligente y a pesar de que no generó más jugadas de peligro que UTC, pudo remontar el 2-1 y logró su primer triunfo del año ante el equipo de Rafo Castillo. UTC marcó el primer gol a los 24’ a través de Alejandro Molina, el delantero más peligroso del ataque local. Labarthe y Guevara rompieron la línea defensiva de los granates y Molina solo la tuvo que empujar para vencer el arco de Carvallo.

La ‘U’ no perdió la calma y, a muy poco de irse al descanso, Rainer Torres realizó una de sus conocidas jugadas como falso ‘10’, se internó en el área rival dejando hasta cuatro defensores en el camino, sacó el centro y Raúl Ruidíaz —debajo del arco— marcó el 1-1 transitorio. Luego llegó otra gran jugada de Rainer que terminó en un pase en callejón para Ruidíaz y la ‘Pulga’ definió con calidad para el 2-1.

Llegan en lo más alto

A falta de seis fechas para el final, la ‘U’ llegaba como único puntero a la última parte del campeonato. Los cremas sumaban 57 puntos, alejándose ocho unidades del Inti Gas —su más cercano perseguidor en la Liguilla par (B). En actual torneo, aunque con menos puntos de ventaja, la ‘U’ otra vez llega mirando a todos desde arriba en la tabla de posiciones. Como en aquel momento, una vez más los de Ate dependen solo y exclusivamente de ellos para ser campeones. ¿Será el mismo final de película?

ASÍ QUEDÓ LA TABLA ACUMULADA DEL TORNEO DESCENTRALIZADO 2013

Así le fue a Universitario en la Liguilla B.

Fuertes atrás

En el 2013, la ‘U’ se distinguió del resto de equipos por su solidez defensiva. La línea de cuatro del fondo que tuvo un rendimiento sobresaliente la conformaban Diego Chávez, Néstor Duarte, John Galliquio y Alexi Gómez. Tanto así fue de bueno el nivel defensivo de los cremas, que acabaron la temporada siendo el segundo club con menos tantos encajados (39) en la tabla acumulada, detrás del subcampeón Real Garcilaso (32).

En el presente, los merengues no reciben tantos hace siete partidos y son el equipo menos vencido, tras haber recibido solo tres dianas en doce fechas disputadas. Otra vez la solidez defensiva parece ser el camino para coronarse con un nuevo título.

Separación de un futbolista

En el 2013, por decisiones futbolísticas, Comizzo decidió no tomar en cuenta al volante argentino Mario Leguizamón. Como se recuerda, el ex-San Martín protagonizó una polémica situación en el 2008, cuando fue sancionado con un mes sin sueldo por haber lanzado insultos sexistas contra la árbitra Silvia Reyes. Pese a que el hincha crema esperó ansiosamente su debut, al final Leguizamón no tuvo un solo minuto con Universitario.

Algo parecido ocurre con el defensor uruguayo Guillermo Rodríguez en este 2019. El ex-Peñarol empezó siendo titular el año con el técnico chileno Nicolás Córdova. Sin embargo, debido a sus malas actuaciones fue relegado al banco de suplentes. A la llegada de Comizzo esta exclusión se hizo más notoria, ya que el defensor no aparece ni siquiera en la lista de convocados. Aunque no hay todavía una versión oficial, los trascendidos y la realidad indican que el charrúa no estará ni estará en planes del entrenador de Ate.