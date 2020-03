Universitario pasa por un gran momento en la Liga 1 y, sin dudar, uno de los máximos responsables es el técnico uruguayo Gregorio Pérez. Con poco tiempo de trabajo (poco menos de tres meses), el experimentado entrenador ha sabido llevar a los cremas a pelear los primeros lugares del Apertura y a darles grandes satisfacciones al hincha, como haber ganado el último clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Pero el charrúa no ha construido de cualquier forma este buen presente del cuadro estudiantil. ¿Cuáles han sido sus grandes méritos? Entre ellos, por ejemplo, convenció al jugador de su idea futbolística, la misma que se ha visto plasmada en el campo de juego en este arranque de temporada: mantener el orden sin importar el marcador, ser intensos para recuperar el balón ,verticales para atacar y manejar las distintas variantes de juego para hacer daño al rival.





Esto último tiene que ver claramente con que, durante los diversos momentos del encuentro, podemos ver a una ‘U’ asociado por las bandas, a la siguiente jugada tirándola larga para sus extremos y después lanzando un pelotazo frontal para ganar la segunda jugada. Esto lo vuelve impredecible para el rival. Además, ‘Goyo’ tuvo la gran capacidad encerrar al grupo en una burbuja imaginaria, para que así que los problemas extradeportivos no repercutan en lo cancha. Sin embargo, otra de las grandes virtudes que tuvo el exentrenador de Peñarol fue haber tenido la sapiencia de elegir bien los refuerzos para este 2020, sobre todo en ofensiva.

A los uruguayos Luis Urruti (ex-River Plate) y Jonathan dos Santos (Ex-Cerro Largo) los trajo desde su tierra natal, mientras que él dio el visto bueno para la llegada del colombiano Donald Millán (ex-Binacional) y nuestro compatriota Alexander Succar (ex-Huachipato de Chile). ¿Pero qué tanta influencia han tenido estos fichajes hasta el momento? ¿Es verdad que son los mejores jales merengues en el aspecto ofensivo de los últimos años? A continuación contestamos dichas preguntas.

2020

En el último clásico, Dos Santos se encargó de marcar el segundo tanto de los cremas. (Foto: GEC)

Los refuerzos, como se dice, se han puesto el equipo al hombro. Las buenas actuaciones de estos han venido acompañadas de estadísticas contundentes. En lo que va del torneo, Urruti (2), Millán (2), Succar (1) y Dos Santos (4) han marcado 9 de los 12 tantos que hicieron los cremas, los otros tres los anotaron Alejandro Hohberg (2) y Aldo Corzo (1). Esto representa nada menos que el 75% de las conquistas del equipo. La influencia de estos elementos en los cuatro triunfos logrados es innegable y más que destacable. ¿Pero esto les alcanza para ser considerados los jales más fructíferos en cuanto a goles de las últimas temporadas cremas? En los siguientes párrafos lo comprobaremos.

Temporada 2020: 9 tantos de 12 marcados por el equipo (75%) Goles Jonathan dos Santos 4 Luis Urruti 2 Donald Millán 2 Alexander Succar 1

2019

Pese a que llegaba de Alianza, Hohberg supo ganarse a la hincha merengue en su primer año con Universitario. (Foto: GEC)

En su primer año con la crema, Hohberg, mirado de reojo por el fanático crema por su gran paso por Alianza, se encargó de ganarse rápido el cariño del hincha. El ex-San Martín contribuyó con 9 tantos y fue la gran figura crema de aquel año. Lamentablemente, los otros refuerzos no estuvieron a la altura. Carlos Olascuaga demostró no tener la misma condición física del 2013, Nelson Cabanillas fue presa de su propia juventud y Gary Correa, tras gran campaña con los santos, decepcionó cada vez que jugó.

Temporada 2019: 11 tantos de 41 marcados por el equipo (26,83%) Goles Alejandro Hohberg 9 Gary Correa 2 Carlos Olascuaga 0 Nelson Cabanillas 0

2018

Denis y Lavandeira llegaron a mitad del 2018 y aportaron con goles. Sus números hubieran sido mucho mejores, quizá, si comenzaban la temporada. (Foto: GEC)

Fue el año en que la ‘U’ peleó el descenso y en donde se produjo un punto de quiebre positivo con la llegada de Germán Denis y Pablo Lavandeira a mitad de año. Ambos se adaptaron rápidamente al grupo y a lo que pedía el chileno Nicolás Córdova, por lo que no les fue nada mal en cuanto a goles. En seis meses, marcaron 9 tantos que fueron decisivos para que Universitario se quede en Primera. No obstante, en el análisis general de la temporada, llegaron a representar solo el 16,67 %. Si hubieran llegado antes, estamos seguros de que otra hubiera sido la historia.

Temporada 2018: 9 tantos de 54 marcados por el equipo (16,67%) Goles Pablo Lavandeira 3 Germán Denis 6





2017

El panameño Tejada respondió con goles el esfuerzo que hizo Universitario por contratarlo. (Foto: GEC)

En aquella temporada, la ‘U’ rompió el chanchito para reforzar la zona ofensiva. Llegaron los panameños Alberto Quintero y Luis Tejada, y no decepcionaron. Entre ambos llegaron a las 31 conquistas. Esto disimuló bastante la pobre cuota goleadora que aportaron los otras contrataciones en ataque. Entre estas últimas, Daniel Chávez, identificado con el clásico rival, fue el más criticado por los seguidores.

Temporada 2017: 32 tantos de 68 marcados por el equipo (47,6%) Goles Luis Tejada 18 Alberto Quintero 13 Juan Diego Gutiérrez 0 Daniel Chávez 1 Javier Núñez 0





2016

Rengifo, que fue formado en las divisiones menores cremas, volvió con goles en aquel año. (Foto: GEC)

Fue una campaña especial, sobre todo por el regreso de Diego Guastavino. El uruguayo se había metido en el corazón del hincha crema en el 2013, tras ser una de las figuras del campeonato nacional que se logró en dicho año. Por ello, su vuelta alegró al fanático y despertó gran expectativa. En el césped cumplió haciendo 10 goles que le dieron la posibilidad a Universitario de ser campeón del Apertura. El regreso de otro hijo pródigo fue el de Hernán Rengifo, quien contribuyó con 15 dianas. Esto, sumado al aporte de Diego Manicero, Alexi Gómez y Adrián Ugarriza llevaron a que este sea el año en que la ‘U’ mejor se reforzó en materia ofensiva, al menos desde el 2013.

Temporada 2016: 41 tantos de 51 marcados por el equipo (80,39%) Goles Hernán Rengifo 15 Adrián Ugarriza 4 Diego Manicero 5 Diego Guastavino 10 Raúl Tito 2 Alexi Gómez 5

2015

Ruidíaz regresó del fútbol brasileño y aportó con goles. (Foto: GEC)

El 2015 será recordado por la vuelta de Ruidíaz. Después de ser relegado al banco de suplentes del Coritiba de Brasil, el ‘Enano’ volvió al Perú para jugar por Melgar y luego regresó a su casa a mitad de año: Universitario. Allí marcó 12 tantos para levantar una campaña que había comenzado floja. La otra cara de la moneda fue el uruguayo Carlos Grossmüller, quien fue anunciado con bombos y platillos a su llegada a Lima. Pero, a la hora de la hora, solo mostró chispazos de buen fútbol que se fueron diluyendo a medida que avanzaba la temporada.

Temporada 2015: 16 tantos de 36 marcados por el equipo (44,44%) Goles Raúl Ruidíaz 12 Carlos Grossmüller 1 Juan Diego Gutiérrez 2 Henry Giménez 1

2014

El paraguayo Martínez fue todo empeño, ya que hizo pocos goles con la crema. (Foto: GEC)

Año nefasto para las cremas. Después de haber sido campeones en la campaña pasada, lo que vino después fue una película de terror. No solo llegaron futbolistas que pasaron sin pena ni gloria por la institución como Germán Alemanno, sino que se hizo una pésima campaña en la Libertadores. Como se recuerda, en esa edición del torneo continental solo lograron un punto. Este mal arranque tuvo también la recordada y abrupta salida de Ángel Comizzo del equipo.

Temporada 2014: 8 tantos de los 38 que marcó el equipo (21,05%) Goles Cris Martínez 3 Luis García 0 Germán Alemanno 5

2013

Guastavino fue la gran figura de la 'U' en la obtención del título nacional. (Foto: GEC)

Fue un año de celebración y mucho tuvo que ver lo que aportaron los fichajes uruguayos: Diego Guastavino y Sebastián el ‘Chapu’ Fernández. Sin embargo, resulta curioso que ellos, pese a haber cumplido en cuanto a goles y buenas actuaciones, sus tantos solo hayan representado el 21,31% del total que hizo la 'U' en ese año. Esto habla, definitivamente, que la mayoría de los jugadores también aportaron rompiendo redes, más allá de las tareas a cumplir que tenían en sus respectivas posiciones del campo. Otro hecho particular que se dio fue que el argentino Mario Leguizamón no jugó un solo segundo por los cremas. ¿La razón? El técnico Comizzo decidió no contar con él por un tema netamente futbolístico.

Temporada 2013: 13 tantos de los 61 que hizo el equipo (21,31%) Goles Diego Guastavino 8 Sebastián Fernández 5 Mario Leguizamón 0

Teniendo como punto de partida la última vez que los cremas dieron la vuelta (2013), los actuales jales merengues se ubican en el segundo lugar de las contrataciones más importantes por temporada. Aunque la opción de superar lo hecho por los refuerzos ofensivos en el 2016 todavía es factible. Falta mucha tela por cortar en el campeonato y los números de Dos Santos y compañía pueden mejorar. Pero, muy aparte de esto, el hincha puede sentirse tranquilo, este año no se cometió el error de contratar los denominados paquetes, sino a jugadores que vienen estando altura de lo que exige la historia del club merengue.

MÁS EN DT





VIDEOS RECOMENDADOS