"Sufrimos demasiado". Sonríe Ángel David Comizzo, pero no está tranquilo. Le preguntan por alguna explicación de pasar "de un cómodo 3-0 a 3-2", pero el técnico crema sabe que no era así. En el Monumental los cremas no estuvieron cómodos nunca.

El autogol de Nungaray le abrió el resultado a Universitario, pero no encontró tranquilidad. Llegaron los tantos de Osorio y Hohberg y el resultado seguía a favor, pero la paciencia no. “El equipo estaba ansioso”, dice Comizzo y eso lo lleva a cometer errores no propios de un club con la clase de jugadores que tiene. Porque Montes le gana fácil en un cabezazo a Velarse y Jersson Vásquez comete un penal infantil para el segundo de los ayacuchanos.

Y es lo que ha padecido el cuadro crema en los últimos partidos. Si bien pasó cuatro partidos sin recibir goles -en los cuales tampoco marcó- ante Municipal y Ayacucho sufrió las jugadas de pelota parada. Estas deficiencias se han visto salvadas por el gran momento de José Carvallo. El portero ha encajado los 9 goles que ha sufrido el equipo, pero solo fue responsable en el tanto que recibió en Trujillo. En 9 de los 15 partidos supo mantener su portería invicta.

ASÍ LE HICIERON LOS GOLES EN ESTE CLAUSURA

Partido Jugador que anotó Cómo anotó Situación de la jugada Universitario 2-1 U. Comercio Luis Garro Cabeza Tiro libre Universitario 2-1 Melgar Bernardo Cuesta Penal Mano dentro del área Mannucci 1-0 Universitario Ricardo Lagos Cabeza Saque largo del portero Universitario 1-1 Cantolao Sebastián La Torre Cabeza Tiro libre Municipal 3-0 Universitario Jeremías Bogado

Fabricio Cabrera

Leonardo Obregón Tiro libre

Jugada

Penal Pérdida de balón en salida

Contragolpe

Falta de Quina Universitario 3-2 Ayacucho Mauricio Montes

Mauricio Montes Cabeza

Penal Jugada preparada en tiro libre

Falta de Vásquez

SIN VARIEDAD ARRIBA

En ataque sus números tampoco son los mejores. Según en portal estadístico Opta, los cremas en el Clausura han realizado 55 disparos al arco y han anotado 14 goles. Es decir, en el Clausura, prácticamente uno de cada cuatro remates al arco de los cremas termina en gol.

Los rimenses tienen una puntería similar a la de Binacional, mientras que Alianza es el más efectivo ya que apenas necesita dos remates al arco para marcar. Aunque claro, son cifras frías de remates al arco. El drama tanto de cremas como blanquiazules es lograr generar esas chances, ya que apenas pasan los 50 remates, mientras que Cristal suma 93 y Binacional 73.

La oferta goleadora es pobre en Universitario, ya que en este Clausura apenas han marcado cinco jugadores, incluyendo a Germán Denis, y se han visto favorecidos con dos autogoles. En Alianza, Cristal y Binacional, son 9 futbolistas quienes han marcado.

ELLOS MARCARON EN EL CLAUSURA

Universitario

GF: 14

Anotadores: 5 Alianza Lima

GF: 26

Anotadores: 9 Sporting Cristal

GF: 28

Anotadores: 9 Binacional

GF: 25

Anotadores: 9 A. Hohberg - 5 K. Quevedo - 5 C. Palacios - 10 D. Millán - 11 A. Quintero - 2 Federico Rodríguez - 5 M. Távara - 4 H. Zeta - 3 G. Denis - 2 A. Balboa - 5 C. Olivares - 3 A. Rodríguez - 3 A. Osorio - 2 Felipe Rodríguez - 4 C. Gonzales - 3 J. P. Vergara - 2 G. Barreto - 1 A. Fuentes - 2 B. Palacios - 2 A. Polar - 2 Autogoles - 2 J. Arroé - 2 H. Calcaterra - 2 J. Hilario - 1 A. Rosell - 1 N. Loyola - 1 J. Collazos - 1 R. Cuba - 1 F. Pacheco - 1 Y. Tello - 1 C. Beltrán - 1 O. Merlo - 1 E. Fernández - 1 Autogol - 1





Entre Hohberg y Quintero han marcado siete de los catorce tantos, es decir, la mitad. Además, entre ambos suman seis asistencias en el equipo, Son sin duda los hombres decisivos en el plantel de Comizzo.

Con sus mejoras y limitaciones, Universitario rompió la mala racha de no ganar en cinco partidos y pasó a liderar el Clausura a la espera de lo que haga Alianza en Juliaca. El torneo está muy emocionante por los puntos, aunque siempre tiene del déficit del buen juego.