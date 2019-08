Por Eliezer Benedetti



En 2018, un ‘Tanque’ de guerra, con el nombre de Germán Denis, arribó a nuestra capital para batallar contra una crisis insoportable que padecía Universitario. Las expectativas eran altas y el argentino no decepcionó. El ‘Tanque’ se llenó de goles, sacó a la ’U’ de las profundidades y se ganó el respeto de todo el Monumental. Pero nada es para siempre y eso lo tiene claro el entrenador crema, Ángel Comizzo, quien ya evalúa las opciones para reemplazar al delantero.

Aunque solo se quedó un año, Germán Denis conquistó los corazones cremas y se fue por la puerta grande del Monumental. Pocos podrán emular su peso goleador. Sin duda alguna, dejará un gran vacío en la ofensiva de Universitario, el cual debe cubrirse cuánto antes. Para ello, las opciones están dentro del mismo plantel, ya que el libro de pases cerró el mes pasado.

Comizzo tendrá la misión de encontrar al jugador crema que se asemeje al perfil y tenga la misma cuota goleadora del ‘Tanque’, quien marcó 16 goles en 32 partidos disputados con la ‘U’. Aunque 10 de ellos los anotó de penal, el argentino siempre tuvo alta incidencia en la ofensiva, por lo que encontrarle sustituto será más que complicado.

Sin embargo, una de las opciones podría ser el joven Anthony Osorio. El delantero de 21 años es ‘9’ neto y sería el reemplazo natural del ‘Tanque’. No obstante, Osorio no ha podido convertir en los 11 partidos que jugó esta temporada. Además, aún no ha tenido oportunidad con Comizzo al mando, por lo que sus chances de cubrir ese hueco es incierta.

Anthony Osorio aún no tiene la oportunidad con Ángel Comizzo al mando. (Foto: Universitario)

-Cambios en el esquema-

Debido a que las alternativas directas son pocas, la ‘U’ plantearía modificar su esquema. Probablemente, Ángel Comizzo ya maneja algunas variantes para que su equipo funcione sin Germán Denis, por lo que las mejores opciones podrían ser un cambio táctico.

-Carlos Olascuaga-

Carlos Olascuaga jugó de '9' en sus primeros pasos en la 'U'.

El jugador que más puede asimilar la posición del ‘Tanque’ Denis es Carlos Olascuaga. Aunque se viene desempeñando como extremo, también conoce perfectamente la posición de ‘9’. De hecho, en sus primeros pasos con la ‘U’ jugó en ese lugar.

No por casualidad pidió su regreso Ángel Comizzo, quien ya lo dirigió entre 2013 y 2014. Olascuaga fue uno de los protagonistas de aquel último título de los cremas. Además, en la Copa Bicentenario, el delantero de 27 años alternó la posición referente con Alejandro Hohberg.

-Alejandro Hohberg-

Alejandro Hohberg lleva cuatro goles en la presente temporada. (Foto: GEC)

Quizá la mejor opción para la ‘U’ es jugar con Hohberg como falso ‘9’. En los replanteos, el delantero nacional ha tenido que abandonar la posición donde se siente más cómodo (extremo), para convertirse en un falso centrodelantero, posición en la que también ha rendido.

Alejandro tiene todas las virtudes para lograrlo. Es veloz, se asocia bien, es buen lanzador y muy dinámico. Además, tiene gol. Ya lleva cuatro en esta temporada. Esta sería la primera opción en el cambio del esquema para Comizzo.

-Alberto Quintero-

Alberto Quintero solo ha convertido un gol en 16 partidos disputados en la presente temporada. (Foto: USI)

Como el ejemplo de Hohberg, Alberto Quintero también ha sido usado en esa posición. A modo de urgencia, el panameño ha reemplazado a Denis, por lo que ya sabe lo que es jugar como único delantero.

Quintero no lo ha hecho nada mal en esa posición, ya que cuenta con gran olfato goleador. Sin embargo, esta temporada solo ha convertido un gol en 16 partidos. Jugar como ‘9’ sería la excusa perfecta del panameño para aumentar esa cifra.

-Guillermo Larios-

Un nombre que suena mucho en el Monumental es el de Guillermo Larios. El joven jugador es un delantero neto y, pese a tener tan solo 17 años, cuenta con todas las condiciones físicas para tener oportunidades en el primer equipo.

¡GOLAZO!

Guillermo Larios acaba de marcar un golazo de chalaca en Federación frente a Cristal. Larios quien llegó de Chimbote es el goleador de la categoría 2002. #CanteraCrema

📷 VSN Menores pic.twitter.com/tfMPYMFugK — El Diario CREMA (@ElDiarioCrema) 1 de junio de 2019

Es un auténtico goleador y así lo ha mostrado en las divisiones menores de la ‘U’. Aunque ocupa la posición natural del ‘Tanque’, Comizzo tendría que hacer algunas modificaciones en su esquema para apostar por la sangre joven, pues darle todo el peso de la ofensiva a Larios podría significar, incluso, un despropósito.