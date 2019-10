Las convocatorias para la selección adulta y la Sub 23 han mermado el plantel tanto de Universitario como el de Sporting Cristal, equipos que se deben enfrentar este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Justamente, las bajas de ambos clubes son de varios jugadores, tantas que Universitario -local de la jornada- va a pedir que se postergue el duelo del sábado (8 p.m.) ante los rimenses.

La convocatoria a la selección de Alejandro Hohberg el último domingo fue la gota que desencadenó la decisión crema de pedir no jugar el encuentro. Con el 'Enano', son seis bajas las que tienen los de Ate -Henry Vaca finalmente no fue convocado por Bolivia-. Aldo Corzo y Armando Alfageme en la adulta, Brayan Velarde y Jesús Barco en la Sub 23, además de Alberto Quintero, quien fue convocado por Panamá, aunque se lesionó el domingo en el duelo ante Boys.

Ni bien terminado el partido ante Boys, Hohberg fue al aeropuerto para viajar a Buenos Aires. (Foto: Francisco Neyra)

Ya Jean Ferrari, gerente del cuadro crema, ha hecho público que pedirán que se postergue el duelo. "Nosotros enviaremos mañana un documento a la Federación, para solicitar la postergación del partido, dado que tenemos jugadores en selección", declaró.

Los rimenses por su parte sufren la baja cinco jugadores: Patricio Álvarez y Christofer Gonzales en la selección de Ricardo Gareca y Martín Tavara, Jesús Prettel, Gianfranco Chávez, Kevin Sandoval y Christofer Olivares en la de Nolberto Solano, quien decidió finalmente desconvocar a los también rimenses Renato Solis (portero) y Fernando Pacheco.

En Argentina entrenan Alfageme ('U), Christofer Gonzales (Cristal), Cueva, Abram y Corzo ('U'). (Foto: Jesús Saucedo)

Las bases del Descentralizado 2019 contemplan la postergación de algunos encuentros del torneo pero siempre y cuando sea por motivos que estén establecidos en el Reglamento.

“El campeonato se desarrollará indefectiblemente conforme al Calendario y Fixture programado, no siendo factible la suspensión o postergación de los partidos salvo los casos mencionados en el presente reglamento”, se lee en el Artículo 19, donde se agrega casos de postergación en caso un club tuviera que enfrentar partidos por torneos internacionales, lo mismo se lee en el Artículo 54.

Luego, en el Capítulo XIX de Suspensión, cancelación, no presentación y abandono del partido se especifica otros casos:

Art. 114° Los partidos pueden ser postergados o suspendidos única y exclusivamente por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, salvo lo normado por el presente reglamento. Esta circunstancia no varía los demás acuerdos establecidos en el Convenio respectivo. En caso el partido no se pueda jugar por causas debidamente comprobadas, atribuibles a un club, el resultado será de 0-3 en contra del club infractor, entendiéndose en cuyo caso que este hace renuncia expresa a participar del mismo (Walk Over).

El reglamento explica en la lista de términos:

Los casos fortuitos consisten en hechos producidos por la naturaleza, tales como: lluvias torrenciales, granizadas, nevadas, sismos, incendios, huaycos, o cualquier otro tipo de evento no originado por el hombre y que no hubiera podido ser previsible o evitado por las partes.

Los casos de fuerza mayor son los hechos generados por el hombre, tales como: huelgas en aeropuertos y en compañías de transportes, cancelación de los vuelos, accidentes colectivos de equipos, actos de violencia, sabotaje y terrorismo y la eventual cancelación de garantías otorgadas para la celebración de un partido por causa no atribuible al club organizador del evento o la interdicción de las mismas y que no hubiera podido ser previsible o evitado por las partes.

En cuanto al tema de convocados, lo que prevee el Reglamento para el caso de uno o más convocados de un club a la selección es que pueda usar a más extranjeros en simultáneo.

Art. 23° …

Los clubes que hayan puesto a disposición de la FPF uno o más de sus jugadores debido a una convocatoria de éstos a la selección absoluta o a la Sub 20, podrán única y excepcionalmente durante dicho periodo de convocatoria efectiva y presencial, utilizar a cinco (5) jugadores Extranjeros simultáneamente. Es Requisito fundamental que el jugador convocado no se encuentre suspendido en la Liga1 durante el periodo de convocatoria.

Mientras, en el Art. 32°…

Asimismo, cuando un jugador sea convocado a la selección Sub-20 y la convocatoria coincida con un partido del torneo, el club acumulará 90 minutos de Bolsa de Minutos por cada jugador que tiene convocado, siendo un máximo de 270 minutos los que podrá acumular por partido. El cómputo de estos minutos se asignará al minutaje destinado a la categoría 1999 o menor. En su reemplazo, el club es libre de elegir entre los jugadores nacionales debidamente inscritos en su plantel profesional para participar en la Liga1. Para que surta efecto lo dispuesto en el presente párrafo, el jugador seleccionado deberá necesariamente estar inscrito en el plantel profesional del club para participar en la Liga1.

Esto dice el reglamento. Ahora, dependerá de lo que acuerden Universitario y Sporting Cristal si es posible postergar el duelo que deben sostener el sábado a las 8 p.m. en el Monumental.