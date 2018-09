Por Iván Huerta



Universitario de Deportes vs. Unión Comercio es un partido clave en la lucha por la permanencia en Primera División y los cremas corren peligro de perderlo. Una carta de la FPF que tira por los suelos la opción de reprogramar el partido durante el periodo FIFA de octubre ha complicado al equipo merengue que hasta podría perder el partido por Walk Over.

El panorama no es tan sencillo y a continuación te explicamos paso a paso los detalles del Universitario de Deportes vs. Unión Comercio que ya empieza a jugarse fuera de la cancha.

1. ¿Puede Unión Comercio pedir los puntos por el partido ante Universitario de Deportes?



En un principio parecía que no porque la Comisión de Concesión de Licencias daba la chance a Universitario de Deportes de programar su partido para el periodo de receso del torneo por la fecha FIFA (del 8 al 16 de octubre). Sin embargo, la carta enviada la noche del lunes por la FPF a la ADFP pone a los cremas en una situación comprometedora: los obliga a jugar en sus estadios alternos. De no hacerlo, Unión Comercio puede solicitar el triunfo por Walk Over.



Mira la resolución de la Comisión de Conseción de Licencias contra Universitario de Deportes

2. ¿Se va a jugar el Universitario de Deportes vs. Unión Comercio?



Según la carta de la FPF, el choque debe jugarse tal cual estaba programado para el miércoles 26 de setiembre a las 8 de la noche, pero en otro estadio diferente al Monumental. Lo que debe hacer Universitario de Deportes es solicitar las garantías a la Policía Nacional para trasladar el evento al Estadio Nacional de Lima o Miguel Grau del Callao.

Esta es la carta de la FPF a la ADFP sobre el Universitario de Deportes vs.Unión Comercio

3. ¿Si la Policía no brinda las garantías no se juega el Universitario de Deportes vs. Unión Comercio?



No. Universitario de Deportes está en posibilidad de jugar a puertas cerradas. Según la carta de la FPF debe cumplir con el calendario de cualquiera de las formas. Recordemos que este partido se iba a jugar sin tribunas populares por una sanción que tienen los cremas.

4. ¿Por qué Universitario de Deportes puede perder los puntos a pesar del fallo de la Comisión de Conseción de Licencias?



Fuentes de la ADFP informaron que la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF se habría tomado una atribución no válida ni reglamentada en las bases del Descentralizado 2018 al ponerle fecha posible de reprogramación al partido. Las bases del torneo dicen que un partido puede ser reprogramado por causas de fuerza mayor, y este no sería el caso. Además, Universitario de Deportes no habría agotado los esfuerzos por jugar el choque en la fecha programada en sus sedes alternas, lo que podría implicarle responsabilidad directa.

5. Si no se juega el partido, ¿qué debe hacer Unión Comercio para reclamar los puntos del encuentro?



Según bases, Unión Comercio tiene hasta el jueves 27 de setiembre (24 horas después del hecho ocurrido) para presentar su reclamo formal ante la Comisión de Justicia de la FPF, único ente de justicia en el fútbol peruano que debe resolver el caso.