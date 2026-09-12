Por Fernanda Huapaya

No eran uno, ni dos ni tres barristas. Eran decenas de hinchas de Universitario de Deportes quienes se encontraban celebrando en las calles tras haber ganado el clásico del fútbol peruano por 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva aquel sábado 12 de setiembre.

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