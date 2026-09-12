No eran uno, ni dos ni tres barristas. Eran decenas de hinchas de Universitario de Deportes quienes se encontraban celebrando en las calles tras haber ganado el clásico del fútbol peruano por 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva aquel sábado 12 de setiembre.

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El partido había iniciado a las 3:30 pm y, a las 6:00 pm, a poco de terminado el encuentro, fueron esas mismas turbas las que tuvieron que ser esquivadas por miembros del GEIN en la Vía Expresa y alrededores de Surquillo para que no demoren ni compliquen el operativo más importante de un Perú desangrado: la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

Así informaron, un día después, la captura del delincuente terrorista, Abimael Guzmán Reynoso. (Foto: Andina)

Últimas horas

Aquel 12 de setiembre, el país estaba particularmente entretenido. De un lado, se jugaba un clásico entre los ‘compadres’ que resultaba vital para que Universitario de Deportes se encamine al título nacional que, finalmente, terminó levantando aquel 1992. El marcador quedó 2-0 en favor de los ’cremas‘ con goles de Juan Carlos Letelier y Álvaro Barco.

Más tarde, alrededor de las 8:00 pm, Global TV iba a transmitir la pelea de box entre el ídolo mexicano Julio César Chávez y el puertorriqueño Héctor ‘Macho’ Camacho. La oferta de distracción era absoluta. Incluso, el propio presidente Alberto Fujimori se encontraba de viaje de esparcimiento junto a su hijo Kenji en la Amazonía del país.

A 24 años de la captura de Abimael Guzmán: así informó la prensa nacional. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Aquellos distractores eran propicios para que el GEIN, con Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro a la cabeza, pueda llevar a cabo el Operativo Victoria, un plan que contempló mucha preparación y una convivencia de tres meses entre los suboficiales Cecilia Garzón ‘Gaviota’ y Julio Becerra ‘Ardilla’ a fin de vigilar los exteriores de aquella casa de la calle 1, hoy Varsovia, en la urbanización Los Sauces: ‘El Castillo’.

Clásico y captura

Corría el minuto 24 cuando Juan Carlos Letelier abrió la cuenta en Matute. Apenas veinte minutos más tarde, Álvaro Barco sentenció el triunfo ‘crema’ por 2-0 y colocaba cada vez más cerca del título nacional. El cuadro victoriano sufría su segundo clásico perdido ese año.

Alrededor de las 5:30 pm, los miles de hinchas ’íntimos’ que se dieron cita en el estadio de Alianza Lima salieron ofuscados, mientras que los ‘cremas‘ ya se preparaban para celebrar en un sábado que apenas estaba viendo llegar la noche. A esa misma hora, cuatro patrullas con 18 agentes a bordo ya se preparaban para salir del Complejo Policial de la avenida España rumbo al ‘Castillo’.

Los suboficiales ’Gaviota’ y ‘Ardilla‘ ya performaban ser una pareja cariñosa cerca al frontis del objetivo. Alrededor de las 7:34 de la noche, trece miembros del GEIN pudieron ingresar al inmueble y, sin un disparo de por medio, pudieron capturar a Abimael Guzmán. “Ha caído ‘El Cachetón’”, indicó Marco Miyashiro por la radio dándole un desenlace triunfal a la Operación Victoria.

La imagen de Abimael Guzmán entre rejas tras su captura dio la vuelta al mundo. El camarada Gonzalo murió en prisión con 86 años de edad el 11 de septiembre de 2021.

Minutos después, Global TV ya estaba transmitiendo la pelea de box y apenas una franja corrediza de derecha a izquierda lanzaba la primicia de la captura, pero incluso muchos creyeron que se trataba de un error o una mentira. Horas después, noticieros ya confirmaban lanzaban la novedad y todos los diarios se preparaban para lanzar una de las portadas más importantes de la historia.

A 24 años de la captura de Abimael Guzmán: así informó la prensa nacional. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Cabe recordar que en aquella época todavía no habían diarios deportivos, por lo que las noticias de dicha índole iban en el interior. Tan solo el Diario Ojo le otorgó un pequeño espacio a la victoria ‘crema’ en su portada. Aquel clásico peruano del 12 de setiembre de 1992 fue el más olvidado de todos los tiempos. Este sábado, 34 años más tarde, en la misma fecha y día, los ‘compadres’ volverán a enfrentarse.

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