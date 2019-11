Como si fuera un capricho del destino, otra vez Universitario tendrá que luchar en una ciudad de altura por defender su gran posibilidad de gritar campeón en diciembre. El triunfo este domingo (3:30 p.m.) ante UTC en Cajamarca no le dará automáticamente el título del Clausura, pero tendrá intactas sus chances de alcanzarlo si logra sacar tres puntos que les permitan igualar a Alianza Lima en el primer lugar del torneo. Los merengues quieren llevar esta contienda con el ‘compadre’ por el primer lugar hasta la última jornada.

►[EN VIVO] Torneo Clausura 2019 EN DIRECTO: mira cómo se mueve la tabla de posiciones, acumulado con los resultados de la penúltima fecha

►Universitario: Con Quintero y Corzo, cremas presentaron lista de convocados para enfrentar a UTC

Los hinchas se amparan en la corrida interminable del argentino ‘Beto’ Carranza en los 4.338 metros sobre el nivel del mar de Cerro de Pasco, que acabó en el gol ante Unión Minas que le dio el título del Apertura 2000. O en los dos penales atajados por José Carvallo en Huancayo, para consagrarse campeón nacional en el 2013. Como se ve, con los años, la 'U' convirtió lo imposible para el resto en una especialidad de la casa: sabe lo que es ir a una plaza donde el oxígeno escasea y clavar la bandera de victoria.

¿Y cómo le ha ido al conjunto crema en ciudades de altura en esta temporada? La estadística es positiva en este sentido para los estudiantiles. En sus últimas dos visitas a este tipo de plazas, los de Ate sacaron seis puntos: frente a Sport Huancayo y ante Alianza Universidad por la mínima y con Alejandro Hohberg como el gran héroe al anotar en ambas ocasiones. Un condimento especial será que un nuevo triunfo colocará al técnico Ángel Comizzo junto al ‘Tigre’ Gareca y al paraguayo Julio Gómez como los entrenadores que ganaron tres partidos seguidos en altura dirigiendo a los merengues.

Comizzo ya sabe lo que es salir campeón con el conjunto crema. En el 2013 dio la vuelta en Huancayo ante Garcilaso. (Foto: GEC)

Cajamarca, una plaza siempre difícil para los cremas

Los cremas lograron dos triunfos en sus últimas visitas a ciudades de altura. (Foto: GEC)

Sin embargo, la otra cara de la moneda son las estadísticas que pintan un panorama sombrío para los cremas. En los últimos diez partidos que disputó la ‘U’ de visita ante UTC, no ha conseguido triunfos: fueron cuatro igualdades y seis derrotas. Eso sí, cabe mencionar que la última vez que los cremas ganaron en territorio cajamarquino fue justamente de la mano de Comizzo en el 2013. Fue un 2-1 con doblete de Raúl Ruidíaz.

#CONVOCADOS | La lista de los jugadores convocados del Club Universitario de Deportes para el partido contra UTC por la fecha 16 de la Liga 1 Movistar Clausura 2019.#UTCvsU#VamosCremaVamos #Universitario1924#SentimientoCremaU pic.twitter.com/1993x8BnOn — SENTIMIENTO CREMA U |F.C.S.F.| 👥💪💛 (@SentimientoCr24) November 16, 2019

Además, en sus últimas tres presentaciones en Cajamarca, la ‘U’ solo pudo marcar una vez. A eso se le suma que, en sus seis visitas a la altura en esta temporada, el equipo del ‘Indio’ recibió ocho goles. O sea, tiene un promedio de encajar un poco más de un tanto por partido bajo estas condiciones. Y, por si fuera poco, el equipo dirigido por el argentino Gerardo Ameli viene envalentonado tras conseguir dos triunfos consecutivos en su casa: 2-0 frente a Ayacucho y 2-1 ante Unión Comercio.

Comizzo no se guardará nada. Aldo Corzo y el panameño Alberto Quintero fueron incluidos en lista de convocados, tras dar una grandísima muestra de compromiso con el club y viajar a Cajamarca luego de disputar los encuentros de sus respectivas selecciones. La 'U' busca un triunfo que le permita seguir de cerca a los blanquiazules y, como manda su historia, pelear hasta que las piernas no respondan más y las matemáticas digan que no es posible.