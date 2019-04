Uribe criticó a Claudio Vivas y explicó las razones por las que Cristal fue goleado por Olimpia | VIDEO

Sporting Cristal sufrió una dolorosa derrota 3-0 ante Olimpia en el Estadio Nacional de Perú por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El cuadro celeste, campeón del fútbol peruano del 2018 y líder del actual certamen nacional, con este resultado quedó último del grupo C con un punto y virtualmente eliminado del torneo internacional.

Uribe criticó Claudio Vivas y explicó las razones por las que Cristal fue goleado por Olimpia | VIDEO. (Video: FOX Sports Radio Perú / Foto: GEC / Captura de pantalla)

El panelista del programa deportivo FOX Sports Radio Perú Julio César Uribe, ex jugador de la selección peruana y entrenador de fútbol, cuestionó duramente las declaraciones del estratega argentino Claudio Vivas.

"Fue un Cristal irreconocible. Yo no digo que es total responsabilidad del técnico, porque tenía que ser ‘anético’, si empiezo a desglosar todo lo que he visto. Y prefiero abstenerme de esa opinión para no pisar cayos, porque no me interesa. Pero ojo que acá no somos estúpidos. Eso sí quiero expresarlo. Hay gente que sabe de fútbol y mucho", declaró pausadamente Julio César Uribe.

Los comentarios continuaron y Julio César Uribe, estrella del fútbol peruano y baluarte de la selección durante finales de los 80's, siguió ironizando y parafraseando las declaraciones de Claudio Vivas durante la conferencia de prensa post derrota ante Olimpia.

“Desde hace tiempo no me sentía un 'pelotudo'”, comentó con ironía. "¿Perdiste un partido porque te toca jugar un partido 48 horas después?" se refirió sarcásticamente Uribe aludiendo claramente a la queja de Claudio Vivas por tener que disputar cotejos tan seguidos.

Sporting Cristal ahora tendrá que medirse ante Ayacucho FC este sábado por la octava jornada de la Liga 1 y recibirá a Universidad de Concepción de Chile este miércoles 10 de abril en el Estadio Nacional por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores de América.