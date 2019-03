Uruguay 3-0 Uzbekistán EN VIVO: Stuani marcó el tercero con esta definición [VIDEO]

Uruguay vs. Uzbekistán EN VIVO por la semifinal de la China Cup. El partido fue cómodo para los charrúas quienes lograron imponerse por 3-0. El último tanto del encuentro fue obra de Cristhian Stuani, quien previamente había anotado el 2-0. Mira su tanto aquí.

Así definió Stuani para el 3-0 de Uruguay sobre Uzbekistán

Alineaciones:



Uruguay va con Muslera, Giménez, Godín (C), Cáceres, Vecino, Bentancur, Nández, Pereiro, Laxalt, Lodeiro y Stuani.



Uzbekistán va con Kuvvatov, Sayfiev, Ismailov, Khashimov, Krimets, Masharipov, Akhmedov (C), Sidikov, Khamdamov, Shukurov y Shomurodov.

PREVIA:



El Uruguay vs. Uzbekistán, válido por las semifinales del certamen, se disputará en el estadio Guangxi Sports Center de Nanning, desde las 6:35 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol TV.



Uruguay vs. Uzbekistán EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

México: 5:35 am

Perú: 6:35 am

Ecuador: 6:35 am

Colombia: 6:35 am

Venezuela: 7:35 am

Bolivia: 7:35 am

Argentina: 8:35 am

Uruguay: 8:35 am

Paraguay: 8:35 am

Chile: 8:35 am

Brasil: 9:35 am

Reino Unido: 11:35 am

España: 12:35 pm

Japón: 20:35 pm



Uruguay vs. Uzbekistán EN VIVO EN DIRECTO: canales para ver el partido

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

China: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Costa Rica: GolTV Latinoamérica

República Dominicana: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

El Salvador: GolTV Latinoamérica

Guatemala: GolTV Latinoamérica

Honduras: GolTV Latinoamérica

Internacional: GolTV Play

México: TVS Deportes, GolTV Latinoamérica

Nicaragua: GolTV Latinoamérica

Panamá: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GolTV Espanol, Fanatiz USA, GolTV

Uruguay: GolTV Latinoamérica, VTV Uruguay

Venezuela: GolTV Latinoamérica