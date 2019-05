Uruguay vs. Honduras: Schiappacasse y la gran definición para el 2-0 'charrúa' en el Mundial Sub 20 | VIDEO El delantero Nicolás Schiappacasse estiró la ventaja sudamericana en el duelo entre Uruguay vs. Honduras por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 en Polonia



Uruguay vs. Honduras: Schiappacasse y la gran definición para el 2-0 'charrúa' en el Mundial Sub 20 | VIDEO. (Foto: AFP)