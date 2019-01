Uruguay vs. Paraguay EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes: juegan por el Sudamericano Sub 20

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 5 del Sudamericano Sub 20 en el estadio El Fiscal de Talca este sábado desde las 19:30 horas (hora local, 5:30 pm. hora peruana) y por transmisión de Movistar Deportes. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Uruguay vs. Paraguay cierran la fase de grupos del clasificatorio al Mundial cuando se enfrenten en Talca por el Grupo B. Solo uno tendrá la chance de avanzar a la siguiente fase del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 20.

Charrúas y guaraníes tendrán la presión de que su futuro en el Sudamericano Sub 20 depende de lo que suceda en este partido. La ventaja es para la albirroja que ha sumado cuatro puntos en el torneo y con un empate podría estar en la siguiente etapa, mientras que 'La Celeste' está obligada a ganar para meterse al hexagonal final.

Los momentos en los que llegan ambos equipos son bastante diferentes. Paraguay llega a este choque tras su fecha de descanso y motivado por el triunfo ante Perú en la fecha 3 que lo metió en la pelea por el pase al hexagonal final por un cupo al mundial de Polonia.

Uruguay, en tanto, volvió a la actividad en la fecha anterior y perdió ante Argentina que volvió a la vida. La irregularidad de La Celeste los tiene obligados a ganar a Paraguay para clasificar. Nicolás Schiappacase es la llave del cuadro charrúa y un buen accionar ante la albirroja podría darle el pase a la siguiente etapa.

Uruguay vs. Paraguay cierran la fase de grupo y no dependen de nada de lo que suceda en el choque entre Perú vs. Argentina. De estos cuatro equipos solo dos estarán, junto al ya clasificado Ecuador -que esta fecha descansa- en el hexagonal rumbo al mundial de Polonia.