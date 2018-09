El US Open 2018 es el cuarto Grand Slam de la temporada del tenis profesional a nivel mundial. Tanto en la rama masculina como femenina, por primera vez en los últimos años, se congregan los mejores sin tener grandes ausencias por lesiones.

Nombres como el actual campeón, Rafael Nadal, o ex campeones como Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray o Juan Martín del Potro, luchan en Flushing Meadows por obtener un nuevo título grande en el circuito ATP.



CUADRO MASCULINO

La rama masculina se ha visto fortalecida por la presencia de los mejores jugadores de la ATP. Esto no ocurría desde hace mucho tiempo debido a lesiones o ausencias por distinta índole, eso hace que el torneo sea mucho más competitivo.

ÚLTIMOS RESULTADOS



Rafael Nadal vs. N. Basilashvili (6-3, 6-3, 6-7 (6-8), 6-4)



Dominic Thiem vs. K. Anderson (7-5, 6-2 7-6 (7-2)



PRÓXIMOS PARTIDOS

Juan Martín Del Potro vs B. Coric (8:00 pm.)



M. Cilic vs. D. Goffin (Mañana 4:00 pm.)



Novak Djokovic vs. J. Sousa (Mañana 3:00 pm.)



Millman vs. Federer (Mañana 8:00 pm.)



K. Nishikori vs. P. Kohlschreiber (Mañana 12:00 m)





Cuadro superior de la rama masculina | Foto: captura

Cuadro inferior de la rama masculina | Foto: captura

CUADRO FEMENINO

La WTA no se ha quedado atrás y también ha presentado lo mejor de su circuito para un Grand Slam muy competitivo. Figuras como Sharapova, Svitolina, Stephens y las hermanas Williams pelearán por una nueva corona.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A. Barty vs. Ka. Pliskova (4-6, 4-6)

PRÓXIMOS PARTIDOS

S. Stephens vs. E. Mertens (HOY 8:00 pm.)



M. Keys vs. D. Cibulkova (Mañana 1:00 pm.)



C. Suárez Navarro vs. M. Sharapova (Mañana 7:00 pm.)



A. Sabalenka vs. N. Osaka (Mañana 12:00 m.)



Cuadro superior de la rama femenina | Foto: captura