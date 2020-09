Una nueva noticia pone en cuestión la burbuja de sanidad que implentó el US Open para la realización de su competencia. El tenista francés Benoit Paire, que fue excluido del torneo por dar positivo a los test de COVID-19, anunció este miércoles que se realizó una nueva prueba y dio negativo.

“A decir verdad, di negativo. Di negativo hace dos días (lunes). Voy a volver a hacer la prueba, pero la última fue negativa”, publicó el tenista francés Paire en su cuenta de Instagram.

“Me siento muy bien, no tengo ningún síntoma”, agregó Paire, de 31 años, quien según el US Open dio positivo a la semana pasada, en las pruebas que se le hicieron a los tenistas que iban a competir en el certamen.

Esta situación hizo que sean aislados los tenistas franceses que habían tenido contacto con Paire como Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Edouard Roger-Vasselin y Adrian Mannarino.

También alzó su voz el argentino Guido Pella, quien el martes cayó en la primera ronda, donde no contó con su preparador físico Juan Manuel Galván, quien fue excluido por dar positivo. Pella no jugó en Cincinnati y recién pudo entrenar el lunes, un día antes de su partido en el US Open, por lo que llegó sin la preparación debida para su debut.

“Me voy triste porque creo que fue una de las peores injusticias que un deportista puede vivir. No lo digo desde el lado solamente de los tests, que hasta el día de la fecha me dio 9 veces negativo, y a Titán (Galván) solamente una vez. Sentí mucha injusticia de parte de todos. Lamentablemente pude confirmar esa teoría cuando se le dio luz verde a los tenistas franceses para que puedan jugar”, declaró.

