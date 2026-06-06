Ver EE. UU. vs Alemania EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Soldier Field por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy,sábado 6 de junio del 2026, a la 1:30 de la tarde (hora peruana), que son las 3:30 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y la 12:30 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido amistoso para toda Sudamerica en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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