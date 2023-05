Haney vs Lomachenko en vivo online: sigue la pelea en directo por el campeonato indiscutido de los peso ligero (135 libras) en el mítico MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada (USA). ESPN Knockout y Star Plus transmiten a nivel internacional, mientras que ESPN Plus ( ESPN+ ) pasará el combate en Estados Unidos (PPV). Devin Haney y Vasiliy Lomachenko se verán las caras en el esperado duelo este sábado 20 de mayo, desde las 22:00 horas locales (21:00 del Perú). Dos horas antes iniciarán las preliminares, con participación de Óscar Valdez vs Adam Lopez.

