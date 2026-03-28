Ver Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en La Bombonera por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de marzo del 2026, a la 2:30 de la tarde (hora de Perú), que son las 4:30 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 5:30 PM de USA. ¿Dónde ver? Disney Plus transmiten el partido amistoso para todo Argentina en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

Ver Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en La Bombonera por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de marzo del 2026, a la 2:30 de la tarde (hora de Perú), que son las 4:30 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 5:30 PM de USA. ¿Dónde ver? Disney Plus transmiten el partido amistoso para todo Argentina en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.