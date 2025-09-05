Ver Estados Unidos vs. Corea del Sur EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Red Bull Arena por amistoso internacional. ¿Cuándo y a qué hora es el partido? El duelo se disputa hoy sábado 06 de septiembre de 2025, desde las 4:00 PM de Perú, que son las 5:00 PM de Estados Unidos (Washington). ¿Dónde ver? El partido se puede mirar en Estados Unidos a través de Peacock, Telemundo, Amazon Prime, TNT USA. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.