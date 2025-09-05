Ver Estados Unidos vs. Corea del Sur EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Red Bull Arena por amistoso internacional. ¿Cuándo y a qué hora es el partido? El duelo se disputa hoy sábado 06 de septiembre de 2025, desde las 4:00 PM de Perú, que son las 5:00 PM de Estados Unidos (Washington). ¿Dónde ver? El partido se puede mirar en Estados Unidos a través de Peacock, Telemundo, Amazon Prime, TNT USA. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.
Contenido sugerido
Contenido GEC