Estados Unidos vs. Jamaica en vivo medirán fuerzas hoy, viernes 19 de julio del 2024 por la primera fecha del Premundial Sub 20 de la Concacaf, desde el Estadio Miguel Alemán Valdés. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 21:00 p.m. (hora peruana) y lo podrás ver por el canal de FOX Sports, y vía streaming mediante Disney Plus y ViX. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de El Comercio.

