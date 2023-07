Este lunes 31 de julio, Estados Unidos vs. Portugal se verán las caras por la tercera jornada del Grupo E del Mundial Femenino 2023. El encuentro se jugará en el Eden Park desde las 2:00 a.m. (hora peruana). La selección estadounidense quiere asegurar su clasificación a la siguiente fase, para ello no deberá perder ante su rival de turno; por su lado, las ‘lusas’ necesitan de una victoria para pasar a rondas eliminatorias. La cobertura del encuentro estará a cargo de DIRECTV Sports en Latinoamérica, mientras que en USA lo pasará FOX Sports, Peacock y Telemundo.

VIDEO RECOMENDADO Estados Unidos vs Portugal en vivo online por fase de grupos del Mundial Femenino