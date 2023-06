Estados Unidos vs. San Cristobal y Nieve en vivo se enfrentan este miércoles 28 de junio del 2023 en el Centene Stadium por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Oro. USA intentará recuperarse de su empate ante Jamaica y no perderle el paso a Trinidad y Tobago, que derrotó 3-0 a San Cristobal. Este partido será transmitido por los canales ESPN, STAR Plus, TUDN y FOX Sports. El encuentro iniciará a partir de las 20:30 (hora peruana). Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

