Este domingo 6 de agosto, Estados Unidos vs Suecia en vivo online se verán las caras por los octavos de final del Mundial Femenino 2023. El duelo está pactado para jugar a las 4:00 a.m. (hora peruana) en el AAMI Park, con capacidad para más de 30 mil espectadores. La selección norteamericana quedó en segunda posición del Grupo E por debajo de Países Bajos, en donde acumuló con dos empates y una victoria. Por su lado, las suecas vienen de un paso perfecto en el Grupo G, con tres victorias en tres partidos. Las señales encargadas de transmitir el encuentro serán FOX Sports, Telemundo, Peacock, Universo Now y DIRECTV Sports.

