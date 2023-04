Vía FOX Sports Premium, no te pierdas la UFC 287 este sábado 8 de abril desde el Kaseya Center In Miami, Florida. El evento de lucha libre comenzará con sus preliminares desde las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y con las estelares desde las 21:00 horas. Cabe mencionar que también podrás seguir las peleas, con la de Pereira vs. Adensaya 2, a través de ESPN, STAR Plus, Eurosport y UFC Fight Pass.

