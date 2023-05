Este lunes 29 de mayo desde las 9:40 p.m. ET. se enfrentarán los Seattle Mariners y los New York Yankees en un emocionante partido de la MLB en el T-Mobile Park, ubicado en Seattle Washington, Estados Unidos. Conoce los horarios del encuentro, los canales de TV y opciones de streaming para ver en vivo el enfrentamiento Mariners vs. Yankees, dos equipos de gran renombre en el béisbol.

En lo que se pronostica será una emocionante batalla en el diamante, los New York Yankees (32-23) abrirán una serie de 3 partidos con los Seattle Mariners (28-25) tras imponerse por 10-7 a los San Diego Padres el último domingo para ganar la serie de la temporada, justo un día después de romper una racha de 3 derrotas consecutivas con una victoria por 3-2 el sábado 27 de mayo.

El dominicano Domingo Germán (2-3, 3.75) regresa a la rotación de los New York Yankees como lanzador derecho tras una suspensión de 10 juegos luego por el uso de una sustancia extraña en sus manos durante su salida más reciente al montículo el pasado 16 de mayo ante los Toronto Blue Jays, pero en el plato tendrá al bateador Julio Rodriguez, quien engrosa el promedio de bateo de .229 de los Seattle Mariners que los ubica en el puesto 25º de la MLB.

Al respecto, los Mariners vienen de ganar 2 de 3 partidos a los Pittsburgh Pirates en una serie interligas en casa el pasado fin de semana, acumulando un impresionante 6-1 en las 7 primeras salidas de la actual racha de 10 partidos en casa y se perfila como favorito en la línea de carrera gracias a su estadística favorable de 5-4 en los últimos 9 partidos.

Mariners vs. Yankees: información de transmisión en vivo, canal de TV y hora del partido

Día del partido: Lunes, 29 de mayo de 2023

Lunes, 29 de mayo de 2023 Hora del partido: 9:40 p.m. ET

9:40 p.m. ET Lugar: Seattle, Washington

Seattle, Washington Estadio: T-Mobile Park

T-Mobile Park Canal de TV: MLB.tv

MLB.tv Retransmisión en directo: Fubo, MLB.tv y Star+

Mariners vs. Yankees: dónde juegan

El juego entre Seattle Mariners vs New York Yankees se realizará este lunes 29 de mayo en el T-Mobile Park a partir de las 9:40 p.m. (hora peruana).

Mariners vs. Yankees: horarios