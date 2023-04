Rajasthan Royals vs. Punjab Kings en vivo: dónde ver live streaming la IPL 2023

Este miércoles 5 de abril, desde las 9:00 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador, 8:00 a.m. del Centro de México y 10:00 a.m. de Estados Unidos, Rajasthan Royals vs. Punjab Kings en vivo por una nueva jornada de la Indian Premier League (IPL 2023). Ambas franquicias buscan aprovechar sus victorias en el primer juego y lograr dos victorias de dos. Los Royals derrotaron a Sunrisers Hyderabad por 72 carreras, mientras que los Kings vencieron a Kolkata Knight Riders por siete carreras (DLS). Puedes seguir el resultado en directo dando CLICK AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.