Este lunes 6 de febrero, República Dominicana vs. Panamá EN VIVO y EN DIRECTO juegan por una jornada más de la Serie del Caribe 2023 - Gran Caracas . Para que no te pierdas ningún detalles del Tigres del Licey (República Dominicana) vs Federales de Chiriquí (Panamá), te contamos que el juego se llevará a cabo desde las 13:00 horas y lo podrás ver por ESPN Deportes y Win Sports.

