Hace unos días una foto de Sebastien Pineau firmando su contrato profesional con Austin FC causó furor en redes sociales. El exatacante de Alianza LIma estará unido con el club de la ciudad de Texas, Estados Unidos su primera experiencia internacional.

Como se recuerda, Sebastien Pineau, de 20 años, participó con la selección peruana en el último Sudamericano Sub 20 que se realizó en enero pasado. A nivel profesional, Pineau acumuló 8 partidos con la camiseta de Alianza Lima en la Liga 1.

Por ello, ante el anuncio oficial de Austin FC, El Comercio llamó a Sebastien Pineau para que responda sobre su nueva experiencia en la reserva de Austin FC, su paso por la Sub 20 de Perú y otros temas más.

¿Cómo te sientes con esta oportunidad que te da Austin FC de jugar en una liga que en los últimos años ha crecido a pasos agigantados?

Me siento muy feliz por este nuevo reto en mi carrera. Siempre tuve como meta el poder jugar en el exterior y gracias a Dios se me dio esta linda oportunidad. Austin como club es muy completo, cuentan con todas las facilidades para los jugadores, las instalaciones son muy buenas y tienen grandes profesionales. El comando técnico me recibió de la mejor manera y me brindaron bastante confianza. Están contentos de tenerme.

¿Ya entrenaste con Austin FC?

Sí, ya llevo dos semanas entrenando con ellos. El nivel es alto tanto en el primer equipo como la filial. El ritmo de juego es diferente, son más intensos, físicamente hay que estar bien preparado. Empezaré en la filial para adaptarme y estar preparado para el primer equipo.

Sebastien Pineau ya entrena con Austin FC II

Todo jugador que representa a su país en un Sudamericano va siempre por la gloria, pero si tuvieras que hacer un mea culpa sobre lo que pasó, ya que había mucha expectativa por la calidad de jugadores que había en el plantel, ¿qué sucedió?

Yo creo que hubo una diferencia en el aspecto físico con el resto de selecciones, más que todo en los tramos finales de cada encuentro. También se cometieron errores que lamentablemente nos pasó factura. Igual esto es algo que debe servir de experiencia a cada uno para poder mejorar y estar más que preparados en todo.

La MLS creció bastante como liga. ¿Qué expectativas te has propuesto al fichar por Austing FC?

Bueno, a mediano plazo, el poder tener una adaptación rápida y mejorar en algunos aspectos que siento que debo poner en práctica. Y a largo plazo el poder lograr títulos y hacer goles tanto en filial como en el primer equipo.

Al haber sido selecccionable con la sub 20 de Perú, ¿imagino que anhelas formar parte de la selección absoluta de Perú?

Va a depender de mí, es algo que tengo como objetivo, pero para eso tendré que trabajar y mejorar todo lo posible para estar más que preparado cuando llegue la oportunidad, si Dios lo permite.

¿A qué jugadores admiras en tu posición?

Tengo bastantes referentes, como Pizarro, Guerrero, Ronaldo Nazario. Pero hoy en día sigo mucho a Julián Álvarez y Haaland.

Debutaste en Alianza Lima, ¿pero te hubiera gustado tener más minutos y anotar un gol con el equipo blanquiazul?

Sí, debuté en Alianza con el profesor Chicho y Kenji Aparicio en la victoria 2 a 0 contra Cienciano en Cuzco. Obviamente, quería quedarme a pelear un puesto esta temporada, sigo teniendo el sueño de poder hacer un gol en matute con toda la hinchada. Pero lo de Austin salió inesperadamente y oportunidades como estas hay que aprovecharlas.

Durante tu etapa en Alianza Lima, ¿con qué jugadores hablabas?

Cuando hable con Jefferson Farfán, me demostró lo crack que es, no solo como futbolista, también como persona. Me contó cómo era la vida en Europa en el ámbito futbolístico, no es fácil llegar, tienes que estar preparado de la cabeza y se logra. También hablé con Barcos y Lavandeira, ambos son jugadores que admiro bastante y me dieron mucha confianza antes de mi debut. La verdad que todos demostraron ser grandes personas y profesionales, por algo lograron campeonar durante dos años consecutivos y sé que este año también lo van a hacer.

