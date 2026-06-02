Ver Spurs vs. Knicks EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el AT&T Center de San Antonio por el Game 1 de la NBA 2025-26. ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, miércoles 3 de junio de 2026, a las 7:30 PM (hora de Peruano), que son las 9:30 PM de Argentina, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Amazon Prime transmite el duelo en Latinoamérica, ESPN Deportes y ABC lo pasan en USA. Además, podrás verlo en todo el mundo por NBA League Pass. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.