Imperdible. Este sábado 4 de marzo de 2023, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se realizará la UFC 285 en vivo y en directo a través de las pantallas de ESPN, STAR Plus, FOX Sports Premium, Eurosport y UFC Fight Pass. Las miradas estarán puestas en los combates de Jon Jones vs Ciryl Gane por el título de peso pesado y Valentina Shevchenko vs Alexa Grasso por el título peso mosca. Cabe mencionar que en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias desde las 20:00 (hora local).

