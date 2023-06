USA vs. Uruguay se enfrentarán por el Mundial Sub 20 este domingo 4 de junio en el estadio estadio Único Madre de Ciudades. El partido será transmitido por las señales de DirecTV Sports, Fox Sports, Telemundo. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, boletos y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿Cuándo juegan USA vs. Uruguay?

El duelo por los cuartos de final del Mundial Sub 20 entre USA vs. Uruguay se disputará este domingo 4 de junio en el estadio Único Madre de Ciudades.

¿A qué hora juegan USA vs. Uruguay?

El partido entre USA vs. Uruguay está programado para jugarse a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿En qué canales ver USA vs. Uruguay?

El encuentro entre USA vs. Uruguay por los cuartos de final del Mundial Sub 20 será transmitido por las señales de DirecTV Sports y Directv GO para Latinoamérica, mientras que para USA, la señal habilitada para emitir el partido es la de Telemundo y FOX Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

USA vs. Uruguay: posibles alineaciones

USA: Gabriel Slonina; Jonathan Gómez, Brandan Craig, Joshua Wynder; Caleb Wiley, Daniel Edelman, Jack McGlynn, Justin Che; Cade Cowell, Diego Luna y Owen Wolff.

Uruguay: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González, Alan Matturro, Fabricio Díaz, Damián García, Franco González, Anderson Duarte, Rodrigo Chagas y Juan Cruz de los Santos.

Partidos de los cuartos de final del Mundial Sub 20

USA vs. Uruguay será uno de los encuentros más reñidos de los cuartos de final del Mundial Sub 20. A continuación, conoce los otros tres partidos de esta ronda eliminatoria:

Israel vs. Brasil

Colombia vs. Italia

Nigeria vs. Corea del Sur

USA ganó sus tres partidos ante Ecuador, Eslovaquia y Fiyi. El combinado norteamericano finalizó la ronda de grupos con puntaje perfecto y líder del Grupo B. Anotó 6 goles y no recibió ninguno.

En octavos de final, USA se encontró ante Nueva Zelanda y no tuvo piedad. Los norteamericanos golearon 4-0 y cómodamente se clasificaron a los cuartos de final de la cita mundialista. El técnico Mikey Varas siguió con la tremenda racha de USA: clasificar a cuartos de final en los tres últimos mundiales de la categoría (Nueva Zelanda 2015, Corea del Sur 2017 y Polonia 2019). Si clasifica a semifinales, igualaría la mejor producción de una selección estadounidense, el cuarto puesto de Arabia Saudita 1989.

Por su parte, la selección uruguaya, comandada por Marcelo Broli, se ubicó en el Grupo E y avanzó en la segunda posición. La escuadra charrúa consiguió dos victorias sobre Irak y Túnez. Sufrió una derrota ante Inglaterra, que clasificó como líder absoluto del grupo.

En octavos de final, el cuadro uruguayo midió fuerzas ante Gambia. A pesar de quedarse con 10 hombres, logró imponerse por la mínima diferencia (1-0) sobre Gambia. Anderson Duarte fue el encargado de darle la clasificación a cuartos de final.

Marcelo Broli, DT de Uruguay, se refirió al duro partido que tuvieron frente a la selección africana. “En el primer tiempo no estuvimos como debimos haber estado, no aprovechamos el hombre de más y eso me dolió bastante, después cuando nos expulsan a Luciano Rodríguez el partido fue diferente. Creo que tomamos muchos riesgos con pases largos, cuando teníamos que hacerlos correr a ellos”.

“Diez contra diez se armó otro partido, pero nos acomodamos bien, ajustamos cosas en el entretiempo, nos combinamos bien en corto para llegar por banda y después fuimos superiores, en situaciones generamos bastante más”, agregó.

Sobre el duelo ante USA, el estratega uruguayo habló sobre las ausencias que tendrá en el equipo. “Es la realidad y hay que asumirla. Tenemos que competir ante un rival durísimo como Estados Unidos, al que no le han convertido goles durante el torneo. Trataremos de prepararlo porque tenemos muchísimas ganas de seguir”.

Finalmente, se refirió a la diferencia de descanso entre USA y Uruguay con miras al partido de este domingo 4 de junio en busca del pasaje a las semifinales: “No está bueno que surjan ventajas porque es un Mundial, pero quejarnos nos provoca un desgaste adicional. Hay que enfocarse en las que nos corresponde”, sentenció.

