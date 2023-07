Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago EN VIVO ONLINE se verán las caras por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Oro . El encuentro se llevará a cabo este domingo 02 de junio, desde las 18:00 horas en el Bank of America Stadium. La selección de USA necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente ronda como cabeza de grupo; asimismo, los caribeños también necesitan un triunfo para conseguir el cupo. Las señales encargadas de la transmisión serán ESPN, Star Plus, FOX Sports, Univision y TUDN. De la misma manera, podrás encontrar las incidencias en tiempo real a través de El Comercio.

