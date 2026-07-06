Telemundo EN VIVO: transmite en USA por TV Abierta el partido de Estados Unidos (USA) vs Bélgica este lunes 6 de julio desde el estadio Seattle por los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver Telemundo EN VIVO? Para que puedas ver Telemundo en Estados Unidos tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y señal abierta. Para que lo puedas mirar en señal abierta solo deberás de conectar una antena OTA a tu televisor.El número de canal varía según tu ciudad. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Comcast Xfinity, Spectrum, Cox, Dish Latino o DirecTV. Por streaming lo podrás ver a través de Peacock, FuboTV, YouTube TV, Hulu + Live TV o DirecTV Stream.

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